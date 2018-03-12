جمعية المعلمين تشارك في مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي

الشارقة 24:

بادرت جمعية المعلمين في الشارقة بالمشاركة في سلسلة مسابقات عام زايد 2018 للروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي في المدرسة الإماراتية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، مستهدفةً الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.

وضعت الجمعية خطة للمشاركة ولتبني مسابقات في مجال الروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعالمي، بهدف تأصيل روح التنافس والقدرة على التفكير الإبداعي بين المعلمين، وتمهيداً لإشراكهم في المسابقات العالمية، من خلال إنشاء فريق للمشاركة في مسابقةFLL تحت شعار "المغامرات المائية" والتي تختص بتحدي المبدعين وتشجيع العمل الجماعي .