لجنة "استشاري الشارقة" تبحث مشروع قانون "دائرة الأشغال العامة"

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته الإثنين، بمقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2018م، بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون، وما به من أهداف ومهام واختصاصات.

ترأس الاجتماع عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء اللجنة، محمد عيسى الدرمكي، والدكتور خليفة بن دلموج وخليفة حميد تميم الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف، رئيس قسم شؤون اللجان، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم الجلسات.