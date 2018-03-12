"الشارقة للتعليم" يشكل مجالس أولياء أمور الطلبة لمدن الإمارة

الشارقة 24:



أعلن مجلس الشارقة للتعليم، عن تشكيل مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات لمدن إمارة الشارقة، البالغ عددها خمسة مجالس، بعد انتخابات حظيت فيها عملية الاقتراع بإقبال كبير، وأسفرت عن فوز خمسة مرشحين لرئاسة المجالس على مستوى الإمارة، وعضوية 42 فرداً من إجمالي 94 مرشحاً واختيار 20 شخصية مجتمعية وتربوية على مستوى الإمارة.

وهنأ علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، الأعضاء الجدد المنتخبين، ودعاهم إلى وضع خطط وبرامج تعود بالفائدة على المجتمع التعليمي والتربوي، وأوضح أن المجلس أشرف على مجمل العملية الانتخابية بناءً على قرار المجلس التنفيذي، رقم 18 لسنة 2017، بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة، حيث يقوم مجلس الشارقة للتعليم بالإشراف على تكوين ومتابعة مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الإمارة، واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير العمل فيها، ودراسة التوصيات التي ترفع منها للمجلس.

وأكد الحوسني أن أهمية مجالس أولياء الأُمور، تكمن في دورها الفاعل في تجسير العلاقات بين المدرسة والأسرة والمؤسسات التعليمية، حيث يسعى لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع، لضمان علاقة قوية ومتينة بين كل من المدرسة والأسرة من جهة، وبين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي من جهة أخرى، كما يسعى إلى إيجاد مناخ تربوي واجتماعي يتيح فرصاً للتفاعل الإيجابي بين أولياء الأمور والتربويين والطلبة بهدف تعزيز وتمتين العلاقات بين أطراف العملية التعليمية والتربوية، إضافة إلى جهوده لتعميق الوعي التربوي في المجتمع بين أولياء الأمور، وبما يتيح التكامل في الجهود والرعاية التربوية للطلبة بكافة الوسائل الممكنة، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع مظلة الرعاية التربوية والاجتماعية التي يحظى بها الطالب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشاد أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، بجهود مجالس أولياء الأمور السابقة، وثمن الإنجازات التي حققتها وحث الأعضاء الجدد على بذل المزيد من الجهود، والعطاء والتميز في خدمة الطلبة والميدان التربوي.



وأسفرت الانتخابات عن انتخاب جاسم جمعة عمر عثمان المازمي لرئاسة مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة، وعضوية كل من الدكتور رائد صبحي يوسف عبد الله، وجاسم أحمد حسن محمود آل علي، وهيفاء حسن محمود هديب، وبدرية إبراهيم محمد المعيني، ومحمد هشام مصطفى إبراهيم الياسين، وموزة خليفة زايد العبودي الزعابي، وحورية عبد الرحمن عبد الله الهاجري، ومريم محمد حسن محمد الملا، وترشيح كل من عبد الله سلطان بن خادم، وصلاح عبد الرحمن بوخاطر كشخصيات مجتمعية، وعبد الرحمن عبد الله المعلا، وفاطمة حسن مطر آل علي كشخصيات تربوية.

أما في مدينة كلباء، فتم انتخاب علي سليمان علي السويجي الزعابي رئيساً للمجلس، وعضوية كل من نعيمة أحمد حمدان حسن الزعابي، ونبيهه قبول درويش جمعة، وحميد عبيد حميد هلال الزعابي، وياسر عيسى مراد محمد درويش، وآمنة محمد علي المغربي البدواوي، وعائشة حمد عبد الله الأصم الدهماني، وآمنة راشد سعيد راشد الكندي، وعائشة عبد الرحيم عبد الله بيرق اللوغاني، وترشيح كل من حسين عيسى الدرمكي، ومحمد سعيد شامس كشخصيات مجتمعية، وراشد سعيد الكندي، ومحمد سالم بن حسين كشخصيات تربوية.

وانتخب لرئاسة مجلس مدينة خورفكان، سالم محمد بن سالم عبد الله النقبي، وعضوية حسين مراد إسماعيل البلوشي، وطارق وعبدالحميد خليل عبد الباري، ومانع علي علي هلال النقبي، ويوسف محمد عبد الله قاسم الحمادي، وشيخة فرج خميس عواني النقبي، وفاطمة أحمد علي الشحي، وعدنان علي حسن حميد الحوسني، وهند أحمد سعيد العامري النقبي، وترشيح راشد خميس عرب النقبي، وخلفان محمد خلفان النقبي كشخصيات مجتمعية، ومريم عبد الرحمن محمد الحمادي، ومريم راشد الزعابي كشخصيات تربوية.



أما في مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، فتم تشكيل المجلس، برئاسة راشد عبد الله المحيان الكتبي، وعضوية كل من الدكتور علي سالم سيف الطنيجي والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، وعلي سيف خميس النداس، وراشد محمد القابض الطنيجي، وسعيد عبيد بالليث الطنيجي، وسهيل سالم سويدان الكعبي، وسالم محمد علي بن لاحج الكتبي، وسيف محمد بن رويجده، وحماد راشد المحيان الكتبي، واختيار كل من سالم عبيد مياله وخفيه محمد حمودة الكتبي كشخصيات مجتمعية، وبدر رمضان الحوسني ومهير عبيد الخيال كشخصيات تربوية.

وفي دبا الحصن تم تشكيل مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات برئاسة محمد راشد محمد رشود الحمودي، وعضوية كل من محمد سيف سليمان الظهوري، وفاطمة إبراهيم علي محمد الظهوري، وموزة مسعود جاسم، وفاطمة مراد الأميري، وعبد الله محمد خليفة الريامي، وأحمد راشد الهنداسي، ومريم راشد عبيد سيف المعمري، وحسن محمد علي صقروه الظهوري، وسعيد محمد خليفة الريامي، وترشيح كل من حليمة خميس علي حمدان سرحان الزعابي، وعلي محفوظ علي خميس الظهوري، كشخصيات مجتمعية، ووداد محمد الشحي وعذراء سالم تميم، كشخصيات تربوية.

وأوضح الحوسني أن المجالس ستبدأ أول أعمالها بالاجتماع لاختيار نائب الرئيس، والمسؤول المالي وأمين السر العام، ومسؤول اللجنة التربوية والتعلمية، ومسؤول لجنة الأنشطة والفعاليات، ومسؤول اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة، ومسؤول اللجنة الإدارية، ومسؤول لجنة التطوير المؤسسي والتميز، حيث سيباشر الأعضاء المعنيون في كل مجلس أولياء أمور، بوضع الخطط التشغيلية السنوية، المنبثقة من استراتيجية مجلس الشارقة للتعليم، والذي سيشرف على أعمالها ومنهجياتها المتوافقة مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة، علماً بأن مدة عضوية المجالس هي ثلاث سنوات دراسية متتالية، تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين.