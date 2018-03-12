"كهرباء الشارقة" تطلق مبادرات تعزز دور الموظفات في المجتمع

الشارقة 24:

أكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى لتمكين المرأة من خلال مجموعة مبادرات محددة وتسليط الضوء على المساهمات الواسعة التي تقدمها الموظفات في المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل دورها في دعم وتطوير الموظفات تقديراً وعرفاناً بدورهن ومساهمتهن الفاعلة في عملية التنمية وتحقيق الإنجازات والطموحات المستقبلية باعتبارهن شركاء للرجل في بناء المؤسسات وبناء الوطن وعضوات فاعلات في المجتمع، موضحاً أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالهيئة تبلغ أكثر من 40 %.

جاء ذلك خلال احتفالات الهيئة باليوم العالمي للمرأة للعام 2018 الذي نظمته بقاعة الجواهر للمناسبات، بحضور سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والذي تم خلاله تكريم نخبة من الموظفات اللاتي قدمن مساهمات فاعلة للمجتمع في العديد من المجالات، كما تم توزيع عدد من كتاب تأليف صالحة غابش بعنوان "جواهر بنت محمد القاسمي رحلة الأمل والإنسانية" على الموظفات وحضور الحفل ، بهدف تحقيق الاستفادة وتنمية وعي المرأة بدورها في المجتمع، والاقتداء بمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الحافلة بالإنجازات في شتى المجالات الاجتماعية والإنسانية المحلية والدولية.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خلال كلمته في الحفل: "أن القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة تميزت بدعم تمكين المرأة محلياً وإقليمياً، ومن الضروري التأكيد على أهمية دور المرأة في خلق أفكار جديدة تساهم في التغلب على التحديات والعقبات الحالية والمستقبلية، وتفخر الهيئة بدعم هذا التوجه وستواصل دورها في دعم وتطوير المرأة".



وأضاف: "تحرص الهيئة على المشاركة في الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمرأة" الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالمرأة والتذكير بدورها الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والقيادي، ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية المستدامة باعتبارها شريكاً للرجل وعضواً فاعلاً في المجتمع كونها تمثل نصف المجتمع".

وأشار إلى أن المبادرات التي حددتها الهيئة ووضعت خطة لتنفيذها بهدف تمكين المرأة تتضمن مبادرة رائدات الطاقة والتي تهدف لتأهيل عدد 50 من الكوادر النسائية في إمارة الشارقة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة، وتزويدهن بالمعارف وأسس ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ودعمهن لتوعية الأسر بالشارقة بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وإنشاء مشروعات تجارية لتوفير القطع والأدوات المرشدة ومبادرة دعم تولي المرأة للمناصب القيادية، ودعم وتشجيع الموظفات بالهيئة على إنشاء مشروعات صغيرة من خلال مساعدتهن في دراسات الجدوى وتوفير البيانات الخاصة بالمشروعات، وتشكيل لجنة المرأة بالهيئة لتضم كافة المستويات الوظيفية والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة لتوفير بيئة عمل مثالية للمرأة، وتكريم المتميزات بمنحهن دروع وألقاب مستهدفةً اختيار 20 من المتميزات سنوياً وتكريمهن وتنفيذ توصيات اللجنة، وتقديم منح دراسية لطالبات الجامعات خلال عامين في مختلف التخصصات لتوفير التخصصات المطلوبة في سوق العمل وخاصةً الفنية، إلى جانب تدريب طالبات وخريجات الجامعة في مشروعات الهيئة المختلفة لتأهيلهن لسوق العمل وتدريب موظفات الهيئة في مختلف المجالات لتنمية قدراتهن وتطوير مهاراتهن في مختلف المجالات وتوفير منافذ مخصصة للمرأة في مراكز الخدمات الـ 10 التي تقدمها الهيئة.

من جانبها، أشادت سعادة صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ببرامج تمكين المرأة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة الذي دعم جهود تطوير المرأة تعليمياً ومهنياً.



وأكدت غابش أن المرأة الإماراتية حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها وذلك بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن المرأة تحظى في إمارة الشارقة باهتمام كبير وتتبوأ كافة المناصب القيادية.