"اجتماعية الشارقة" تدشن حملة "فرحة عيد" بحلة جديدة

الشارقة 24:

دشنت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، الحملة السنوية لمبادرة "فرحة عيد" في دورتها الخامسة؛ وبحلة جديدة من خلال تخصيص حافلة توعية تحمل شعار الحملة وتجوب المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة والمراكز التجارية ومختلف المناطق السكنية على مستوى إمارة الشارقة، بغرض التسويق للحملة، وذلك بدءاً من شهر مارس الجاري وحتى شهر يوليو من عام 2018.

وتستهدف المبادرة الأطفال الأيتام وذوي الدخل المحدود من المستفيدين من خدمات الدائرة، وذلك في كافة فروع الدائرة الثمانية والمنتشرة في إمارة الشارقة، تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.



وقالت مريم الشامسي المسؤولة عن المبادرة ومدير فرع الدائرة في الحمرية، إن باكورة انطلاق مبادرة "فرحة عيد" كانت في عام 2014، بفرع الحمرية بهدف مساعدة 14 طفلاً، بينما مع نهاية عام 2017 وصل عدد المستفيدين نحو أكثر من 1400 طفل على مستوى إمارة الشارقة، في حين أن الحملة في عام 2018 تستهدف مساعدة أكثر من 1500 طفل من خلال 3 ألف صندوق.



ولفتت الشامسي إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تعزيز التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع بإدخال الفرحة والبهجة في نفوس الأسر المحرومة من الرعاية الاجتماعية، كما تهدف المبادرة أيضاً إلى زيادة وعي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز جوانب العمل التطوعي والتعاون المتبادل.



وأضافت الشامسي؛ إن الغاية من هذه المبادرة إسعاد الطفل بالحصول على ثياب جديدة للعيد، فنحن في دائرة الخدمات الاجتماعية وبقيادة سعادة عفاف المري؛ ارتأينا توسيع نطاق المبادرة عبر 3 مراحل، مرحلة تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، ومرحلة تستهدف المراكز التجارية، ومرحلة تستهدف المناطق السكنية، مضيفة إلى أن استهدف المناطق السكنية يسهم في تعزيز قيمة العطاء وحب الخير لدى الأطفال، وكذلك في إتاحة المجال أمام الأطفال الصغار للمشاركة في هذه الممارسات الإنسانية منذ نعومة أظافرهم وتوعيتهم بمدى أهمية التكافل المجتمعي.



وأضافت: أن المبادرة تبدأ نشاطها من خلال حملة توعوية عن طريق التواصل المباشر مع مختلف المؤسسات الحكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الجاهات الخاصة، كما استهدفت الحملة الأفراد من خلال التواصل معهم عبر تطبيق الواتساب رقم 0566800807 التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية.