مجلس "أولياء أمور المنطقة الوسطى" يعقد اجتماعه الأول

الشارقة 24:

رفع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى بمناسبة إعادة تشكيله الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل للتعليم في إمارة الشارقة، وأكد المجلس على مواصلة دوره في خدمة الميدان التربوي ودعم كافة الجهود والخطط لرفع التحصيل الدراسي واكتشاف المواهب.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس، مساء الأحد، بمقره في مدينة الذيد، تنفيذاً لقرار مجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة رقم 1 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى.



وفي بداية الاجتماع جرى توزيع الحقائب الإدارية والمهام على أعضاء المجلس حيث تولى راشد عبد الله المحيان رئاسة المجلس وعلي سيف النداس نائب رئيس المجلس والدكتور علي سالم الطنيجي أمين السر العام وراشد محمد القابض الطنيجي رئيس اللجنة المالية وحماد راشد المحيان رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات ومهير عبيد الخيال الطنيجي رئيس اللجنة التربوية والتعليمية وسالم بن لاحج الكتبي رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وبدر رمضان الحوسني رئيس لجنة التميز المؤسسي بجانب أعضاء المجلس وهم الدكتور محمد عبد الله بن هويدن وسعيد عبيد بالليث الطنيجي وخفية محمد حمودة وسهيل سالم الكعبي وسيف محمد بن رويجده وسالم عبيد المياله.



وأعرب راشد عبد الله المحيان رئيس المجلس عن تقديره لكافة أعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى لتطوعهم في أعمال المجلس وقيامهم بدورهم المجتمعي في التواصل مع المدارس.