مجلس أولياء أمور الطلبة بكلباء يعقد اجتماعاً تنسيقياً

خلال الاجتماع

Next Previous

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



عقد مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة كلباء اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيل هيئته الإدارية بموجب الانتخابات الأخيرة التي شملت مجالس أولياء أمور الطلبة كافة، والتي أشرف عليها مجلس الشارقة للتعليم.



ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس، علي سليمان السويجي رئيس المجلس، بحضور نعيمة الزعابي نائب رئيس المجلس ومختلف الأعضاء الجدد.



بحث الحضور جملة من القضايا الخاصة بتسيير أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، حيث تطرقت المشاورات إلى تشكيل اللجان الفرعية للمجلس وتسمية رؤساء اللجان وتوزيع مهام العمل بين أعضاء مجلس الإدارة.



وقالت نعيمة الزعابي نائب رئيس المجلس إن الاجتماع بحث العديد من المقترحات الخاصة بالفصل الدراسي المقبل، وتنفيذ عدد من المبادرات في هذا السياق، لافتة إلى دراسة تنفيذ خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع المدارس من ناحية وأولياء الأمور من ناحية أخرى.



وأضافت الزعابي أن المجلس انتهى بالتنسيق مع مجلس الشارقة للتعليم، من ترشيح وضم العديد من القيادات التربوية والمجتمعية في مدينة كلباء إلى هيئته البالغ عددها 9 أعضاء، ويبلغ عدد المرشحين الجدد 4 أعضاء ليكون إجمالي أعضاء المجلس 13 عضواً.



وأشارت نائب رئيس المجلس إلى وجود توجهات لتعزيز الجوانب المجتمعية إلى جانب الدور الرئيس للمجلس والمتمثل في كونه حلقة وصل بين المنزل والمدرسة، لافتة إلى بدء تنفيذ هذا التوجه بمشاركة المجلس في معرض الزهور الثامن والذي اختتمت فعالياته السبت، كما كشفت عن مبادرة خاصة بيوم الأم يجري التجهيز لها، وتتضمن تكريم نحو 25 سيدة من أولياء أمور الطلبة ممن تجاوزت أعمارهن الـ 50 عاماً.