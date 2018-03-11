بلدية الشارقة تنظم مبادرة تطوعية لتنظيف بحيرة خالد

الشارقة 24 – وام:



تجسيداً لرؤيتها في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، نظمت بلدية مدينة الشارقة اليوم الأحد، مبادرة تطوعية لتنظيف بحيرة خالد.



وجاءت هذه المبادرة، ضمن مبادرات تطوعية عدة قامت خلالها البلدية بتنظيف الشواطئ والحدائق ومختلف مناطق الإمارة، ووفقاً لخطة مستقبلية في الاستمرار في هذه المشاركات من أجل الحفاظ على البيئة وعلى كل ومرافق الشارقة وتكريس مبادئ المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع ونشر التوعية بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.



كما تأتي المبادرة، في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على تنفيذ رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بضرورة الحفاظ على نظافة الإمارة الباسمة، وأن تكون إمارة صحية والمكان الأمثل للعيش وقضاء الأوقات الممتعة.



شارك في المبادرة، سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعديه ومدراء الإدارات في البلدية، وسعادة خالد الحريمل المدير التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وسعادة فهد شهيل الرئيس التنفيذي للتطوير في "بيئة"، وفريق من الإنقاذ البحري التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة.



وأكد الطريفي، أن البلدية تحرص على المحافظة على النظافة العامة في الإمارة وحماية بيئتها من كل الملوثات ومشوهات المنظر العام فهي على رأس أولويات البلدية وفي صميم الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها وتنفذها حتى تبقى الشارقة وجهة مثالية للزائرين والسائحين والمقيمين، ولكل الباحثين عن الراحة والهدوء والاستمتاع بالطبيعة الجميلة، كما أن تنفيذ هذه المبادرات يعزز من جهود البلدية التوعوية ويتسق مع دورها الرقابي والتفتيشي والتوعوي المتمثل في الحفاظ على جمالية الإمارة الباسمة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.



وأشار إلى أن الشواطئ والمسطحات المائية تعتبر ثروة حقيقية وموروث تناقلته الأجيال فالحفاظ عليها ضرورة ملحة، يتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع مع جهود البلدية من أجل بقائها نظيفة، وهي تندرج تحت مظلة الحفاظ على الإمارة لتبقى الشارقة صحية أمنة لها طابعها الجمالي والمعماري المتفرد، ومن هنا تنطلق البلدية بحملات كثيرة من التوعية بضرورة المحافظة على الشواطئ والمسطحات المائية وكل مناطق الإمارة، موضحاً أن البلدية تهدف بشكل دائم توعية أفراد المجتمع بالطريقة الصحيحة من خلال توزيع المنشورات والمطويات التوعوية وعبر منصات التواصل الاجتماعي.