"موارد الشارقة" تعقد جلسة عصف ذهني للارتقاء بمستويات الكفاءة

الشارقة 24:

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، جلسة عصف ذهني لموظفي إدارة تقييم الأداء، ومكتب التخطيط الاستراتيجي بالدائرة في جزيرة العلم بالشارقة، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم – عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية - وبمشاركة عدد من الموظفين وأعضاء لجنة إعداد تقييم الأداء بحكومة الشارقة.

وتأتي الجلسة بهدف استمطار الأفكار الإبداعية، سعياً للارتقاء بمستويات الكفاءة في الأداء بالعمل الحكومي، وتحفيز العاملين للمزيد من الإنتاجية، والتوظيف الأمثل للجهود والموارد في العمل الحكومي .

ويعد هذا العصف الذهني الأول الذي تنظمه الدائرة لعام 2018م، وتم من خلاله توزيع المشاركين على هيئة مجموعات تناقش التحديات لتطوير آلية العمل الحكومي، وقد تفرعت التحديات على 4 محاور ليتم مناقشتها واستنباط الحلول، واستخراج المعارف الضمنية المختصة بها.

وقد حرص سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس الدائرة، على مشاركة كل المجموعات جلساتها النقاشية، وعصف الأفكار واطلع عليها، وأكد اهتمام الدائرة ببذل كل الجهود للارتقاء بالموظف الحكومي من خلال تقديم أفضل البرامج لتطوير بيئة العمل، إذ تأتي هذه الجلسة ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يدعو سموه من خلال رؤيته، الموظفين بحكومة الشارقة، إلى الاجتهاد ورفع مستوى الأداء، للإرتقاء بمؤسساتهم وجهات عملهم إلى أعلى المستويات، كما تأتي هذه الفعالية ترجمة لتحفيز سموه لأبنائه الموظفين لخلق بيئة عملية ملهمة للإبداع الوظيفي.

وقد تم من خلال جلسة العصف الذهني، شرح وتعريف العديد من المفاهيم الحديثة المهمة في تطوير العمل الحكومي، كما تضمنت الجلسة العديد من الأفكار والحلول المبتكرة لتطوير العمل، والنهوض بمستويات أداء موظفي الحكومة .

وقد خرج المشاركون في جلسة العصف الذهني بعدد من الأفكار المبتكرة، والحلول العملية، على أن يتم مناقشتها ودراستها لمرحلة التطبيق، ومن ثم السعي لتسخيرها لخدمة بيئة العمل الحكومي.