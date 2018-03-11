"الشارقة لعلوم الفضاء": الخميس 17 مايو غرة رمضان المبارك

الشارقة 24 - وام:

قال إبراهيم الجروان نائب المدير العام بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إن هلال شهر رمضان المبارك سيولد يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 الساعة 15:48 عصراً بتوقيت الإمارات، وسيغرب قبل غروب الشمس بدقيقتين في ذلك المساء، فتستحيل رؤيته بعد غروب الشمس في الإمارات، ويكون عمره ساعة واحدة و16 دقيقة وقت غروب الشمس، فيما تكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الأربعاء 16 مايو 2018 متحققة ليكون الخميس 17 مايو المقبل غرة شهر رمضان المبارك وفق الحسابات الفلكية.

وأضاف الجروان: "أنه خلال شهر رمضان ستتعامد الشمس ظهر 28 مايو على دائرة العرض التي تقع عليها مكة المكرمة، وينعدم ظل الزوال أو الظهر للكعبة في ذلك اليوم، ويصل طول ظل الزوال إلى أدنى قيمه له خلال الفترة من 20-22 يونيو المقبل، تزامناً مع موعد انقلاب يونيو الصيفي".

وأوضح أن درجات الحرارة خلال شهر يونيو المقبل ستتراوح في عموم المنطقة بين 41 درجة مئوية في حدها الأعلى و26 درجة مئوية في حدها الأدنى، فيما تتأثر المنطقة بموجات حارة كل 10 أيام إلى 14 يوماً ترفع فيها درجات الحرارة بمقدار 3-5 درجات عن المعدلات الطبيعية لمدة 2-5 أيام، وذلك خلال أشهر القيظ عموماً والممتدة من بداية يونيو إلى نهاية أغسطس.

أما طول النهار فيتجاوز طوله بداية الشهر الفضيل 13 ساعة و25 دقيقة، ويزداد طول النهار تدريجياً ليصل طول النهار في نهاية رمضان إلى 13 ساعة و42 دقيقة، مما يعني تجاوز ساعات الصيام خلال تلك الفترة 15 ساعة في نهاية رمضان.

وحول هلال شهر شوال 1439، أشار الجروان إلى أنه سيولد يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 الساعة 23:43 قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتكون ظروف مشاهدته ورصده بعد غروب شمس الخميس 14 يونيو 2018 متحققة، ليكون الجمعة 15 يونيو غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية.