العقيد العثمني يتفقد اختبارات نهاية العام الدراسي بأكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة 24:

تفقد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، يرافقه المقدم عبد الله الحيايي مدير إدارة كلية الضباط، والمقدم جمال الشحي رئيس قسم التعليم والدراسات العليا، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2017/2018 لطلبة برنامجي البكالوريوس والماجستير.

واستمع العقيد العثمني من المقدم الحيايي والمقدم الشحي إلى شرح حول التحضيرات التي أعدها قسم التعليم والدراسات العليا لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل والمستوى العلمي للطلبة الذي جاء انعكاساً لتطوير المناهج والخطة الدراسية التي روعي فيها حداثتها ومواكبتها لكافة المستجدات على الساحة الأمنية والعلمية.

وثمّن العقيد العثمني الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر العاملة بالأكاديمية وخاصةً الهيئتين التعليمية والتدريبية في إعداد وتخريج كوادر أمنية مؤهلة بمستوى عال من الكفاءة، والقدرة على التعامل مع كافة الظروف والمعطيات الأمنية، مؤكداً حرص الأكاديمية على بذل وتقديم كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية وكافة البرامج التعليمية والتدريبية.