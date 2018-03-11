حاكم الشارقة يلتقي وفد المنظمة الدولية للفن الشعبي

الشارقة 24 –الشفيع عمر:

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأحد، رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للفن الشعبي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بضيوف الإمارة من المنظمة الدولية للفن الشعبي، مشيراً سموه إلى جهود الشارقة في العديد من المجالات الثقافية وشؤون التراث الشعبي وفنونه، ودعم الإمارة للجهود العالمية لمختلف المؤسسات في مجال حماية التراث الإنساني بمختلف أنواعه، والتعاون مع المنظمات التي تعمل على حماية الفنون الشعبية والتراث في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يُشكّل استراتيجية تعمل عليها الإمارة بشكل دائم ومستمر.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على الجهود العالمية التي تقوم بها المنظمة الدولية للفن الشعبي في حفظ ونشر هذا الجانب المهم في التراث الثقافي الإنساني والمحافظة عليه، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بين إمارة الشارقة والمنظمة في عدد من المجالات التي تدخل ضمن عمل المنظمة في الفنون الشعبية.

كما تعرف سموه على المشروعات المستقبلية التي تعمل عليها المنظمة في المنطقة، والفعاليات المختلفة التي تنوي المنظمة ترتيبها خلال الفترات المقبلة.

من جانبه قدم علي عبد الله خليفة رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، شكر وتقدير أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على حُسن الاستقبال، مثمناً جهود الإمارة الكبيرة في مختلف مجالات التراث، ودعم المؤسسات التي تعمل في المحافظة عليه، مشيراً الى أن المنظمة تسعى لأن تكون الشارقة مركزاً رئيساً لأعمالها وأنشطتها في حماية التراث الشعبي، وصيانة التراث الثقافي غير المادي، لما للإمارة من تاريخ طويل في دعم الثقافة والمفكرين والباحثين في مجالات التراث المتنوعة.

في نهاية اللقاء تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتسلم هدية تذكارية من المنظمة الدولية للفن الشعبي، قدمها علي عبد الله خليفة رئيس المنظمة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وهانز هولس نائب مدير المنظمة الدولية للفن الشعبي، ونائب عمدة مدينة أندوف في النمسا، وإيما هوفر نائبة رئيس المنظمة من الصين، وفابريزو كاتانو رئيس فرع المنظمة في إيطاليا، وجير نيقوف مدير الفرق الشعبية في المنظمة، والدكتورة معصومة المطاوعة من المكتب الرئاسي بمملكة البحرين.