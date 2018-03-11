فتح باب التسجيل في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته السابعة

الشارقة 24:

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي عن فتح باب التسجيل أمام المشاركين والمتطوعين في الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 28 و29 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟".

ودعا المركز خبراء الاتصال الحكومي، وأساتذة وطلبة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في الكليات والجامعات، وموظفي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والصحفيين والإعلاميين، والمهتمين بالقضايا والمواضيع التي يطرحها المنتدى، وذلك من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إلى تسجيل أسمائهم لحضور الجلسات والفعاليات المصاحبة من خلال الموقع الإلكتروني للمنتدى www.sgmb.ae.

كما رحب المركز بالمتطوعين، من مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الراغبين بتسجيل أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني للمشاركة في التنظيم والإشراف على الفعاليات، بالإضافة إلى أنهم سيقومون بالعديد من المهام، من بينها استقبال كبار الضيوف والمتحدثين ومرافقتهم طوال فترة إقامتهم، والرد على استفساراتهم المتعلّقة بالمنتدى بشكل خاص، وبإمارة الشارقة ومعالمها وفعالياتها بشكل عام.

وأكدت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن المنتدى يفتح باب التسجيل للمشاركة والحضور لجميع المهتمين بالاتصال الحكومي، من داخل دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك المتطوعين الراغبين بالمشاركة في الإدارة والتنظيم والإشراف على الفعاليات واستقبال الضيوف والمتحدثين، مشيرةً إلى أن المنتدى يتطلع إلى تقديم أفضل ممارسات الاتصال الحكومي التي تسهم في تطوير هذا المجال الحيوي والمهم.

وأشارت النقبي إلى أن الجهود التي بذلها المتطوعون الشباب على مدى الدورات الماضية، أسهمت في إنجاح المنتدى، وعززت الصورة الإيجابية لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات في نفوس الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم، وفي الوقت ذاته أتاحت للمتطوعين فرصة اكتساب العديد من الخبرات في التواصل المباشر مع كبار الشخصيات، والإلمام بطرق تنظيم الأحداث الكبرى في مختلف القطاعات.

وللتسجيل في فريق المتطوعين، يجب أن يلتزم المتطوع بالشروط التي وضعتها اللجنة التنظيمية ومن بينها: حضور ورش العمل والدورات التدريبية التي سيتم تنظيمها، والاطلاع على برنامج المنتدى للإلمام بعناوين ومواعيد الجلسات وأسماء ومناصب المتحدثين، إلى جانب الالتزام بالزي الإماراتي، وبالأخلاق والآداب العربية والإماراتية طوال الوقت، بالإضافة إلى موافقة ولي الأمر لمرافقة المتطوع للضيف طوال فترة انعقاد المنتدى بالإضافة إلى الموافقة على الإقامة في مقر تواجد الضيف.