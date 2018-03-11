"تطوير" و"رواد" تبحثان تعزيز قدرات الشباب الإماراتي باستخدام "التجربة النيوزيلندية"

الشارقة 24:

في إطار مساعيهما المشتركة الرامية إلى الاستثمار في قدرات الشباب، وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة، على المستوى المهني والاقتصادي في دولة الإمارات، عقدت مؤسسة "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، إحدى مؤسسات "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، مؤخراً، اجتماعاً مع ممثلي الحكومة النيوزيلندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تعنى بدعم الشباب، في سياقات تطويرية على الصعيدين المهني والاقتصادي.

وتناول الاجتماع العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، كما تم التطرق إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تمكين الشباب في مختلف القطاعات باعتبارهم قادة الغد وصناعه.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه كل من: سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، وسعادة رغدة تريم، عضو مجلس إدارة مؤسسة "رواد"، وحضره عن الجانب النيوزيلندي مديرا الشراكات الحكومية، سيميون بيري، وليسا كلارك واتسون، سبل تبادل أفضل الممارسات في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة النيوزيلندية في هذا المجال، التي حصلت على المركز الأول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي، كما تم التطرق إلى أفضل الممارسات في مجال دعم المرأة وتمكينها، وأهمية تطوير مهارات القرن الـ21 للشباب، والعمل على إعدادهم للمستقبل.

وناقش المجتمعون زيارة مقترحة يعتزم وفد من الشارقة يضم ممثلين عن "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير" و"رواد" القيام بها إلى نيوزيلندا، للاطلاع على نظامها التعليمي، والتعرف عن كثب إلى الممارسات التربوية النموذجية المتبعة في تنشئة اليافعين والشباب، لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.

وقال سعادة جاسم البلوشي: تسعى "الشارقة لتطوير القدرات – تطوير" لتعزيز المهارات المهنية والشخصية والإدارية الموجودة لدى الشباب وصقلها، وإبراز تأثيرهم المجتمعي والاقتصادي، ودعم دورهم بما يصب في خدمة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق فإننا نعكف باستمرار على الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، والاستفادة منها في تطوير تجربتنا المحلية مع الحفاظ على خصوصيتها، بما يواكب احتياجات الإمارات في الحاضر والمستقبل.

من جانبها، قالت سعادة رغدة تريم، عضو مجلس إدارة مؤسسة "رواد"، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، إذ تحتضن الدولة أكثر من 400 ألف مشروع صغير ومتوسط، تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عن 60%، وفي وقت تستهدف الدولة زيادة هذه المساهمة إلى 70% بحلول عام 2021، فإن "رواد" تسعى إلى رفد السوق المحلية بنخبة من المشاريع الريادية المبتكرة التي يؤسسها ويديرها رجال أعمال من الشباب المواطن، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ومساندتهم، لينضموا إلى أكثر من 55 ألف مشروع صغير ومتوسط حققت النجاح على أرض الشارقة"