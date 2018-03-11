"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تكرم موظفيها المتميزين

الشارقة 24:

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين من كافة الدرجات الوظيفية، في مقر الدائرة بضاحية الرحمانية.

بحضور سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير الدائرة، ومديري المكاتب الفرعية والإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وذلك بهدف نشر روح التنافسية الإيجابية بين الموظفين، وتعزيز إنتاجية المبدعين منهم.

وفي كلمة له، قدم مدير الشؤون الإسلامية التهنئة للموظفين بمناسبة فوز دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بجائزة درع الحكومة الذكية العربية لعام 2018، من خلال مشاركتها بتطبيق "مفتش المساجد الذكي"، مشيداً بجهود قسم تقنية المعلومات بالدائرة في إعداد التطبيق وبرمجته، وبدور مفتشي المساجد الذين أسهموا بمقترحاتهم في الارتقاء بمستوي رعاية المساجد وصيانتها.

وثمن السبوسي جهود الموظفين وما بذلوه من جهود كان لها الأثر الواضح في تحقيق الدائرة لرؤيتها ورسالتها في المجتمع وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً على أن هذا التكريم يسهم في تعزيز التنافس البناء بين الموظفين وخاصةً المبدعين منهم، ويشكل حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهود لمواصلة التقدم والارتقاء نحو التميز في كافة المجالات.

بعدها كرم مدير الشؤون الإسلامية الموظفين المتميزين من كافة الأقسام والإدارات وتبادل معهم الأحاديث الودية والصور التذكارية.