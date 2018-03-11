حاكم الشارقة يشيد خلال استقباله السفيرة الأميركية بعمق علاقات البلدين

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأحد، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، سعادة باربارة ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، والتي أتت لتوديع سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء، بسفيرة الولايات المتحدة الأميركية، مشيداً سموه بعمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن أمنياته لسعادة السفيرة باربارة ليف بالتوفيق والنجاح في مهامها الجديدة، مثنياً سموه على جهودها خلال فترة عملها بالدولة، في تعزيز أواصر العلاقة الثنائية القائمة بين البلدين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة باول ماليك القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.