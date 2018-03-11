"كهرباء الشارقة" تختتم مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للكهرباء

الشارقة 24:

أنهت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشاركتها في الدورة 43 لمعرض الشرق الأوسط للكهرباء لعام 2018، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة في مركز دبي التجاري العالمي، واستمر 3 أيام، واستقطب جناح الهيئة بالمعرض عدداً كبيراً من الزائرين للتعرف على تجارب الهيئة ومبادراتها المبتكرة وأفضل الممارسات.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في الكلمة التي ألقاها خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2018، أهمية ابتكار حلول جديدة حول إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، والتركيز على نتائج استخدام التطبيقات الكهربائية الذكية في الشبكات، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على رسم وتنفيذ خطة مستقبلية تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في الحفاظ على الطاقة الكهربائية وما يترتب عليها من خفض التلوث الناجم عن استخدام الوسائل التقليدية في الإنتاج.

واستعرض سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة النتائج التي حققتها الهيئة في مجال رفع كفاءة الطاقة بوحدات الإنتاج، وجهودها في مجال تحقيق التنمية المستدامة، والمبادرات التي أطلقتها لتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الترشيد ومعايير الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، كما استعرض أهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة الترشيد، والجهات التي انضمت للمبادرة، وجهود الهيئة لنشر المبادرة على المستوى العربي والعالمي.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، في كلمته أمام المؤتمر: "أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل على توفير بيئة مستدامة للبنية التحتية تماشياً مع الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والخاصة بالتأكيد على أهمية تبني السياسات والبرامج الهادفة إلى تطبيق معايير الاستدامة والترشيد في استهلاك الطاقة واستثمار الطاقة المتجددة في مسيرة النمو والتطور الذي تشهدها إمارة الشارقة، واعتماد أعلى معايير الاستدامة الدولية في مختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة، وذلك بالشكل الذي يعزز من جودة الحياة لسكان الإمارة والمساهمة في تحقيق بيئة اقتصادية مستدامة تمكن من تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار الليم إلى أن الهيئة تمضي قدماً من خلال خطة استراتيجية واضحة وشاملة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة لا تقل عن 30% خلال المرحلة المقبلة، والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.