"بلدي البطائح" يفتتح قنوات جديدة للتواصل مع المجتمع عبر إدارة سعادة المتعاملين

الشارقة 24:

بادر المجلس البلدي لمنطقة البطائح بافتتاح إدارة سعادة المتعاملين، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث وضع المجلس البلدي لمنطقة البطائح كلمات سموه منهاج عمل وأسلوب أداء انعكس اليوم في افتتاح إدارة سعادة المتعاملين.

بحضور سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي، وسعادة حمد سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، وسعادة راشد محمد القابض الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسعادة المهندس عبد الله مخلوف مدير الأفرع بالمنطقة الوسطى في دائرة التخطيط والمساحة، و عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، وسعيد مطر الطنيجي مدير جمعية الشارقة الخيرية فرع البطائح، وأعضاء المجلس البلدي عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية وأعيان منطقة البطائح.

بدوره، أكد سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح: "أن إدارة سعادة المتعاملين هي الخطوة الأولى ضمن استراتيجية فتح قنوات جديدة للتواصل والاتصال مع المجتمع، من أجل توفير أفضل الخدمات وبحث كافة الأمور التي تخص المجتمع واحتياجات المواطنين ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون الكامل مع بلدية البطائح".

وأضاف: "سوف تكون إدارة سعادة المتعاملين مسؤولة عن استقبال المراجعين وتنفيذ طلباتهم في جو من الضيافة العربية الأصيلة، ومركز مجهز بكافة الخدمات التقنية من أجهزة كمبيوتر وطابعات وخدمات الإنترنت ومكتبة لتشجيع القراءة، وسوف تقدم الخدمات إلى المراجعين من خلال موظفين الخدمة الشاملة اختصاراً للوقت وتسهيلاً على المراجعين وصولاً إلى هدف ارضاء العملاء وتحقيق السعادة لهم".

وأشار رئيس المجلس البلدي أنه خلال الاجتماع الأول تم تشكيل عدد من اللجان برئاسة أعضاء المجلس البلدي، منها لجنة العمل البيئي، ولجنة العزب والأراضي، ولجنة التواصل المجتمعي، ولجنة سعادة المتعاملين بالإضافة إلى عدد من اللجان المتخصصة التي تخدم أهداف وسياسة عمل المجلس البلدي.

وفي السياق ذاته، صرح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح أن افتتاح إدارة سعادة المتعاملين ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل وضع مصلحة المواطنين في المقام الأول، وتقديم كافة الخدمات لهم بكل يسر وسهولة".

وأضاف الطنيجي: "أنه تم التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمنطقة البطائح والذيد ذات الصلة والعلاقة بخدمات البلدية، في خطوة نسعى من خلالها إلى تكامل الخدمات المقدمة عبر إدارة سعادة المتعاملين".

كما ونوهت آمنة مهير الكتبي مدير إدارة خدمة سعادة المتعاملين: "أننا سوف نسعى إلى تقديم أفضل السبل لخدمة المواطنين، وسوف نستحدث عدة خدمات مع جهات حكومية وخاصة لتقديم أفضل الخدمات".