"نماء للارتقاء بالمرأة" تختتم "جيل" لريادة الأعمال

الشارقة 24:

بادرت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المؤسسة المعنية بتفعيل دور المرأة والارتقاء بها في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، بالإعلان عن نجاح المجموعة الثانية من المشاركات في "برنامج جيل" لريادة الأعمال، أحد برامج المؤسسة، في الوصول إلى المرحلة النهائية من البرنامج، إثر اعتماد الخطط الريادية التي عملن عليها خلال الأشهر العشرة الماضية من قبل لجنة تضم عدداً من المتخصصين والمستثمرين.

ووصلت رائدات الأعمال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج بعد نجاحهن في اجتياز المرحلة الأولى التي تضمنت تصور الأفكار الريادية، والمرحلة الثانية التي شملت تنظيم سلسلة من ورش العمل الرامية لتدريب المشاركات على أبرز المهارات الريادية، كالتسويق، والتمويل، وجمع البيانات، وتحليل التكاليف، فضلاً عن المهارات الشخصية، كمهارات التقديم والعلاقات مع المتعاملين، فضلاً عن الورش الإضافية التي تضمنت جلسة حول القوانين الناظمة لشؤون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمها نخبة من المحامين وخبراء الموارد البشرية.

وتضمنت الجلسة مجموعة من الأفكار الريادية المتنوعة، شملت المشاريع الخدمية، والتكنولوجيا، والعطور، وتنظيم الفعاليات، وأنشطة الأطفال، ومراكز التجميل، والصرافة، والخياطة، كما خرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات والتوجيهات الهادفة لمساعدة المشاركات على تطوير أعمالهن.

وانطلقت النسخة الثانية من برنامج "جيل" بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج عند انطلاقه في ديسمبر 2015، مستهدفاً رائدات الأعمال في مدينة دبا الحصن بالشارقة، وبعد التخرج، تصبح المشاركات خريجات برنامج "جيل" بشكل رسمي، ويحصلن على الدعم الفني والإرشادي عند الحاجة، وتنظم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عدداً من ورش العمل بهدف تعزيز مهاراتهن وتطويرها.

ويعد "جيل" برنامجاً تنافسياً، يستهدف السيدات الإماراتيات في المناطق الوسطى والشمالية الشرقية من إمارة الشارقة، بهدف تقديم التدريب والتوجيه لهن وتمكينهن من تعزيز كفاءتهن، إذ شهدت النسخة الأخيرة من البرنامج مشاركة 195 سيدة في المرحلة الأولى، استطاعت 18 منهن الوصول إلى المرحلة النهائية وإتمام البرنامج بنجاح.

وسبق لصندوق خليفة لتطوير المشاريع اختيار 21% من المشاريع الريادية ضمن النسخة الأولى من برنامج "جيل 1"، ووفر لها التمويل، والدعم الإرشادي والتوجيهي، بعد أن حققت معايير الصندوق وشروطه، لتقديمها خطط عمل ريادية واضحة.

وفي هذا الشأن، أعربت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن إيمانها بالدور البارز الذي لعبه برنامج "جيل" بتمكين رائدات الأعمال وتشجيعهن، وأضافت: "وفر البرنامج منصة ريادية للسيدات اللاتي شاركن بالبرنامج، وخصوصاً لمن نجحن بالوصول إلى المرحلة النهائية، ومكنهن من التعرف على واقع بيئة الأعمال التجارية، والمرتكزات الأساسية لتنفيذ مشروع ناجح".

وأكدت: "أن الفطنة التجارية التي تمتعت بها السيدات المشاركات أسهمت بإلهام نظيراتهن، وهذا الإنجاز بحد ذاته يوفر قدراً كبيراً من التشجيع والتمكين المهني، فبالنهاية يعتبر البرنامج وسيلة لتمكين رائدات الأعمال الطموحات من إطلاق مشاريعهن التجارية، ما يحقق أحد أبرز أهداف مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المتمثل بتعزيز دور المرأة والارتقاء بها في مجال الأعمال الريادية، وسنواصل توفير الدعم لهن ومساعدتهن على تحقيق تطلعاتهن الريادية، فالمرأة جزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في مجال ريادة الأعمال، وتستطيع من خلال برنامج جيل أن تصبح رائدة أعمال، وأن تمتلك شركة تجارية تديرها، وأن تسهم بتعزيز مسيرة التطور في إمارة الشارقة ودولة الإمارات".

ونُظم برامج جيل بنسختيه الأولى والثانية بالتعاون مع مؤسسة "التعليم من أجل التوظيف" العالمية، المؤسسة الإقليمية المعنية بتوفير فرص عمل للشباب والشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير التدريب المهني والتقني وفق أعلى المستويات العالمية.