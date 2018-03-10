"استشاري الشارقة" يقر توصياته بشأن دائرة الشؤون الإسلامية

الشارقة 24 – وام:

اعتمد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الثانية عشرة التي عقدها، الخميس، بمقره في مدينة الشارقة - توصياته بشأن سياسة دائرة الشؤون الإسلامية، بجانب مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وأكد المجلس الاستشاري على ما يوليه من تمكين لدائرة الشؤون الإسلامية في الإمارة ودعم ما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة بيوت الله عز وجل ورعايتها.

حضر الجلسة - التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري – سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس وعائشة سيف الكندي مدير إدارة شؤون المجتمع وإسماعيل أحمد الزرعوني مدير إدارة الاتصال الحكومي وعلي حسين المرزوقي مدير إدارة الخدمات المساندة وفاطمة علي الصابري مدير المكتب التنفيذي للرئيس ورؤساء وأعضاء مجالس الضواحي في الإمارة ونواب شورى أطفال الشارقة .

وتلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس موضوع المناقشة وهو دور دائرة شؤون الضواحي والقرى تحقيقاً لغايات الصالح العام.

وأشادت خولة الملا بقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع قيمة المساعدة السكنية من 650 إلى 800 ألف درهم بفئتيها القرض والمنحة لكل الدفعات القادمة بجانب إنشاء مجمع القرآن الكريم في الشارقة الذي سيعزز من رؤية وتوجهات سموه في خدمة ودعم أبحاث ودراسات القرآن الكريم وعلومه وما سيتولاه المجمع من مهام واختصاصات.

وأكدت حرص المجلس الاستشاري على إعطاء دائرة شؤون الضواحي والقرى الأهمية نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة بإشراك المواطنين في إدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة من خلال مجالس الضواحي وسعيها للارتقاء بالمجتمع في مختلف النواحي.

وأشارت إلى أن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه الكبير للدائرة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في عمل الدائرة.

من جهته، استعرض سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة مهام واختصاصات الدائرة وجهودها كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، مشيراً إلى أهمية إنشاء مجالس الضواحي في مختلف مدن ومناطق الشارقة والتي تشرف الدائرة عليها وتعتبر تجربة رائدة وجديدة، موضحاً أن الدائرة تعمل وفق رؤية بأن تكون "حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع"، وتدعو جميع الجهات الحكومية إلى تقديم برامجها وأنشطتها للأهالي من خلال هذه المجالس.

وقدم 25 عضواً وعضوة العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل دائرة شؤون الضواحي والقرى وتنمية أدوارها تجاه المجتمع من بينها المطالبة بتنظيم مهرجان الضواحي في مدينة الحمرية وخطوات الدائرة لإبرام مذكرات التفاهم مع الجهات ذات الاختصاص ودورها في تأهيل أعضاء مجالس الضواحي لحل المشاكل الأسرية بإلحاقهم بالدورات التخصصية، إضافة إلى مقترح طرح جائزة داخلية لتعزيز التنافس بين الضواحي وتعاون الدائرة مع مجلس الشارقة للتعليم بشأن تنظيم برامج لمتابعة أبناء أهالي الضواحي وتحفيزهم وتعزيز دافعيتهم للدراسة والتعليم وأبرز البحوث والدراسات التي تنفذها إدارة البحوث في الدائرة للنهوض بالعمل في مجالس الضواحي والإنتاج البحثي الذي يتناول أبرز القضايا الأسرية والتحديات في الأحياء فضلاً عن مدى إمكانية توفير بعض خدمات الدوائر الحكومية في مجالس الضواحي ومقترح تخصيص موقع دائم في مجالس الضواحي لأصحاب رخص الاعتماد بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد خميس بن سالم السويدي - في مجمل رده على تساؤلات أعضاء المجلس الاستشاري - أن الدائرة تعمل على القيام بدور فاعل لتمكين مجالس الضواحي من القيام بدورها وتلمس أوضاع المواطنين والقيام بدور مجتمعي يعزز من ترابط المواطنين إضافة إلى التنسيق مع الجهات لتحقيق الغايات المرجوة، لافتاً إلى حرص الدائرة على تكامل جهودها مع مجالس الضواحي في تعزيز أدوارها الاجتماعية بين الأهالي والأسر، مستعرضاً العديد من الإنجازات التي قدمتها المجالس وما تسعى الدائرة لتنفيذه.