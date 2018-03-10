كهرباء الشارقة توفر خدمات ذكية جديدة للمستفيدين من "الغاز الطبيعي"

الشارقة 24:

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة العديد من الخدمات الذكية للمستفيدين من شبكات الغاز الطبيعي عبر تطبيقات الأجهزة الذكية وموقع الهيئة الإلكتروني، حيث أتاحت تقديم طلبات توصيل أجهزة الطبخ من خلالها وعن طريق برنامج الواتس آب على الرقم 0565113262 وكذلك من خلال مركز الاتصال على الرقم 065026660، وذلك نظراً لزيادة أعداد المستفيدين من شبكة الغاز الطبيعي والذين تجاوزت أعدادهم 300 ألف مشترك.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة وفرت العديد من الخدمات المتميزة لسكان إمارة الشارقة منها التطبيقات على الهواتف والأجهزة الذكية وإدخال خدمة التواصل الاجتماعي الواتس آب What’s up لاستقبال طلبات ومقترحات وشكاوى المشتركين وذلك في إطار استراتيجية الهيئة التي تهدف للتحول الذكي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، كما تم تفعيل خدمة تقديم طلب تحويل جهاز الطبخ من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على تطبيقات الأجهزة الذكية وموقع الهيئة الرسمي.

وأشار إلى أن المؤشرات الإحصائية أكدت زيادة عدد المكالمات الواردة إلى مركز اتصال إدارة الغاز الطبيعي والتي تم الرد عليها حيث بلغت خلال شهر يناير الماضي 9665.

وأكد أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد بأن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي بإمارة الشارقة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال "الأسطوانات" حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الاسطوانات.

وأوضح المهندس حسن الخيال رئيس قسم بإدارة الغاز الطبيعي أن الإدارة كثفت جهودها في مجال التحول الإلكتروني والذكي وتوفير خدمات متميزة وسريعة في تنفيذ طلبات توصيل أجهزة الطبخ حيث استقبلت إدارة الغاز الطبيعي خلال شهر يناير 6000 طلب توصيل جهاز طبخ بالغاز الطبيعي وتم تنفيذها وفق أفضل المواصفات.

وأشار إلى أن عام 2017 شهد تفاعلاً كبيراً من المشتركين حيث استقبلت إدارة الغاز الطبيعي 51500 طلب لتحويل أجهزة الطبخ في المباني والمنازل السكنية، كما أنجزت الإدارة 2208 طلبات لتعديل تمديدات الغاز الداخلية بالفلل والشقق السكنية.