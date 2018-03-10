اللواء الشامسي يشهد تخريج القيادات الوسطى بأكاديمية العلوم الشرطية

صورة تذكارية للواء سيف الزري الشامسي مع الخريجين

الشارقة 24:



حضر اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الخميس، حفل تخريج دورة القيادات الوسطى الرابعة، بأكاديمية العلوم الشرطية.



وقال اللواء الشامسي، في كلمة خلال الحفل إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل بصمت، وتسعى حثيثاً للارتقاء بالعمل والأداء الشرطي للخروج بأفضل النتائج، مؤكداً ان الأبواب والعقول ستظل مشرعة دوماً للاستماع إلى الآراء والمقترحات والنقد البناء، وكل ما من شأنه تحقيق المزيد من التحسين والتطوير على أداء هذا الجهاز الأمني وكفاءته.



وأضاف مخاطباً الخريجين: "تمثل المعلومات المهمة والقيمة التي اشتمل عليها برنامج الدورة وأعده متخصصون من إدارة معهد تدريب الشرطة، ومعهد تدريب الضباط بوزارة الداخلية رصيداً كبيراً يضاف إلى خبراتكم ومعارفكم، وأتمنى أن تنتقل من خلالكم الى زملائكم وكافة العاملين في الجهاز الشرطي لتعم الفائدة وتنعكس إيجاباً على تحسين الأداء.



وأكد اللواء الشامسي، أن الجهاز الشرطي في إمارة الشارقة يبذل جهوداً كبيرة ويعمل بروح الفريق الواحد واضعاً نصب عينيه تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، داعياً ضباط شرطة الشارقة لمضاعفة الجهود للحفاظ على السمعة الإيجابية والمكانة المتميزة التي وصلتها شرطة الشارقة.



بدوره، قال الرائد ذياب بوهندي في كلمة ألقاها إنابة عن زملائه الخريجين: "اليوم نختتم أعمال هذه الدورة، التي استمرت لمدة شهرين بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، وحظيت بالدعم والمتابعة من سعادة قائد عام شرطة الشارقة، والإشراف والتوجيه من قبل معهد تدريب الضباط بوزارة الداخلية وإدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، حيث حظينا بالاهتمام الكبير والحرص على إنجاح الدورة، وتنظيمها وتنفيذها وفق أفضل المعايير والمناهج التدريبية، حيث تلقينا خلالها الكثير من المحاضرات والمواد العلمية والنظرية، والتطبيقات العملية الميدانية، التي زادت من حصيلتنا المعرفية وخبراتنا المهنية، الأمر الذي سينعكس بإذن الله على واقع عملنا ومخرجاته على سواء على مستوى أساليب الأداء والاستفادة من كافة المعطيات العلمية والتقنية والتطبيقات العملية، أو في محصلة الأداء والإنجاز، وتحقيق المعايير والمؤشرات التي تطمح إليها قيادتنا ورؤيتها في مختلف مجالات العمل الشرطي".



وفي ختام الحفل، قام اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، يرافقه العقيد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بتكريم أوائل الدورة وتسليم الشهادات للخريجين.