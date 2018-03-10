شرطة الشارقة: صعود المؤشرات الإيجابية للوضع المروري في الإمارة

الشارقة 24:



في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، أشارت الإحصائيات الصادرة من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى انخفاض ملحوظ في المخالفات والحوادث المرورية، مما أدى إلى صعود المؤشرات الإيجابية للوضع المروري في جميع مناطق الإمارة، خلال شهر فبراير من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



جاء الانخفاض الملحوظ، بفضل جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحسين مستويات السلامة المرورية في الإمارة من خلال الحملات التوعوية، وخطة السلامة المرورية، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومرئية ومسموعة وإلكترونية في إيصال الرسالة الأمنية للمجتمع.



وأشار الملازم أول سعيد سلطان بن دلموج مدير فرع الاحصاء المروري، إلى أن مخالفة عدم الالتزام بخط السير انخفضت بنسبة 67%، كما انخفضت مخالفة الانحراف المفاجئ بنسبة 59%، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في عدد من المخالفات الأخرى، إلى جانب انخفاض ملحوظ في عدد حوادث التدهور بنسبة 50%، وانخفاض 20% في الدهس.



وتوجهت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالشكر إلى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، لتقيدهم بقوانين السير والمرور ووعيهم المروري وإدراكهم مدى خطورة تلك المخالفات التي قد تكون سبباً في وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات بليغة ووفيات وما تخلقه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.