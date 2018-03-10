مدير بلدية الحمرية يوقع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

مبارك راشد الشامسي خلال توقيعه على وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24:



أكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أهمية قيام البلدية بدعم كافة المبادرات الهادفة، لإيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية اقتصادية مستدامة في منطقة الحمرية، مراعية للسن، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



جاء ذلك، عقب توقيعه على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.



وقال الشامسي، إن بلدية الحمرية، أولت اهتمامها بالمبادرة منذ الوهلة الأولى من انطلاقها، ووضع الخطة التشغيلية لتنفيذ المبادرة في أعمالها ومشاريعها في منطقة الحمرية، من خلال تنفيذها لعدد من المشاريع من بينها "الممشى" وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى متمثلاً في "الشارقة إمارة مراعية للسن ".



وأوضح مدير بلدية الحمرية، أن الوثيقة تتلاقى وأهداف البلدية بشأن تكامل الأدوار وتضافرها في نشر التوعية بالمبادرة بين فئات المجتمع، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا بأن تكون الشارقة إمارة مراعية للسن، وبيئة مثلى لعيش الناس بكافة أعمارهم فيها برفاهية.