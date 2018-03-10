الشرطة المجتمعية في الشارقة تحتفل بيوم المرأة العالمي

الشارقة 24:



رسخت الشرطة المجتمعية، مفهومها بين أوساط العاملات في مختلف مواقع العمل بإمارة الشارقة، من خلال مشاركتها في توزيع الهدايا التذكارية، والورود وبطاقات التهنئة والتبريكات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، مما أضفت الابتسامة والسرور والبهجة على وجوه النساء العاملات.



وقال العقيد الدكتور عبيد صالح حسن مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة: إن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أخذت مكانتها الحقيقية، وجسدت روح العمل والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع وشتى المجالات، وهو انتهاج لسياسة الحكومة.



وأشار إلى أن دولة الاتحاد، أولت المرأة اهتماماً خاصاً، لأن التغيرات الاجتماعية، لا يمكن أن تحدث، دون مواكبة المرأة للنهضة الشاملة، انطلاقاً من إيمان القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدور المرأة، وتأكيد مكانتها ودورها الريادي، في مختلف المجالات، والأعمال التي توكل إليها.