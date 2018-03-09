سالم بن عبد الرحمن وعبد الله القاسمي يشهدان أفراح الخيال والشامسي بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد سالم عبيد الخيال، بمناسبة زفاف نجله عبد العزيز إلى كريمة سالم أحمد الدرويشي الشامسي، وذلك بنادي الشارقة للرماية والغولف.



وحضر الحفل، عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان البلاد، وجمع من الأهل والأصدقاء.



تخلل الحفل، فقرات تراثية وشعبية، ابتهاجاً بهذه المناسبة.