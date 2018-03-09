نادي اتحاد كلباء يُكرّم منتسباته احتفالاً بيوم المرأة العالمي

الشارقة 24:



هنأ نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، بتكريم منتسباته وعضواته، من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، تقديراً لجهودهن المبذولة في اللجنة الثقافية والمجتمعية، وإسهاماتهن في إنجاح برامج وفعاليات النادي، خلال السنوات الماضية .



وأشاد عيسى خلفان الذباحي رئيس المجلس، في كلمة بهذه المناسبة، بمكانة المرأة ودورها الفاعل في بناء ونهوض المجتمعات والأوطان، وما تحظى به في الإمارات من تقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، بدءاً من قيام دولة الاتحاد وحتى يومنا هذا.



ونوه الذباحي إلى أن المرأة الإماراتية، وبدعم من القيادة الرشيدة، كانت شريكة أساسية لأخيها الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني، وتبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وأن المرأة الإماراتية أثبتت تميزها في كل ما تولته من مهام، وما أوكل إليها من مسؤوليات.