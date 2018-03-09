مجلس ضاحية الخالدية ينظم اللقاء الثاني لـ "يلستنا"

الشارقة 24:

من منطلق دوره في تعزيز الروابط الأسرية وتقوية الصلات الاجتماعية بين المواطنين، واصل مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة تنظيمه لمبادرة "يلستنا".

ويعد اللقاء الثاني والتجمع بين أهالي ضاحية الخالدية فرصة لتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن تكون مجالس الضواحي همزة الوصل بين الحكومة والمواطنين.

حضر اللقاء خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وأعضاء المجلس: محمد راشد بن جرش وعبد الله جبر السري ومحمد بن هده السويدي وعلي حمد بن سيفان، بجانب عدد من أهالي الأحياء السكنية في اللية والخالدية.

ورحب خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالحضور، وأكد حرص المجلس على مواصلة دوره الاجتماعي في تنظيم اللقاءات بين الأهالي بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم والتعرف إلى دور مجلس الضاحية وأنشطته وفعالياته ومناقشة المقترحات والآراء والقضايا التي تخدم الأهالي والضاحية.