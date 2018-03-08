سلطان القاسمي: جامعة الشارقة تمضي بخطى ثابتة نحو العالمية

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن جامعة الشارقة تمضي بخطى ثابتة نحو العالمية، ومزيد من التطوير والجودة، في مخرجات التعليم، بمختلف البرامج التي تقدمها.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها سموه، مساء الخميس، في حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة، الذي أقيم في الساحة الخارجية لكليات الطلاب بالجامعة.

وقال سموه في مستهل كلمته: "إنه يوم سعيد أن التقي بكم في هذا الصرح الكبير، وربما يكون بعضكم قد عاد إلى الجامعة لأول مرة، وشاهد هذا التغيير الكبير، وشاهد هذه الرافعات والعمل المستمر، نقول لهم: إن العمل مستمر على مدى الأعوام التي تركتمونا فيها".

وكشف سموه، عن عدد من المشاريع التوسعية التي تخدم طلبة الجامعة، ومنها منتدى الطلبة ومنتدى الطالبات، الذي روعي فيه، أن يكون تصميمه مناسباً لجميع أنشطة الطلبة واستذكار الدروس والمناقشات العلمية، من خلال توفيرها جواً أكاديمياً هادئاً للطلبة.

ومن المشاريع التي اعتمدها سموه، المختبرات العلمية الحديثة في مجالات الهندسة والعلوم، وتطوير معداتها، بما يتواكب مع التطور الذي تشهده الجامعة، والتي ستكون جاهزة خلال ستة أشهر، حيث يبلغ عدد المختبرات 100 مختبر، و38 مجموعة بحثية في مختلف التخصصات.

كما أعلن سموه، عن اعتماد 150 مليون درهم للمباني الجديدة لسكن أساتذة الجامعة، بهدف توفير المناخ المناسب للأساتذة ولأسرهم، بما ينعكس على الأداء الأكاديمي والعلمي.

وأشاد سموه بما تشهده الجامعة من تطور في مخرجات التعليم، وحفاظها على جودته وفقاً للمواصفات العالمية، مشيراً سموه إلى أن الجامعة تعمل حالياً على برامج لنيل درجة الدكتوراه المشتركة مع جامعات عالمية، ستقطف ثمارها قريباً بتخرج الطلبة فيها.

وأهاب سموه بوزارة التربية والتعليم، أن تولي التعليم الثانوي عناية كاملة، بما يخدم الطلبة، ويجسر لهم الاستمرار في دراستهم الجامعية، مؤكداً سموه أن التعليم والتعلم مرحلة متصلة تبدأ التأسيس لها في الحضانة وصولاً للتعليم الثانوي، بما يرفع مستوى الطلبة ويؤهلهم للدراسة الجامعية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أن جامعة الشارقة في تسارع مع الزمن نحو التطور، لأن العلم يتغير كل يوم، ولا بد من مواكبته حتى نلحق بالركب العلمي العالمي.

ووجه سموه كلمة لأبنائه الطلبة الخريجين قائلاً: "عليكم أن تجتهدوا وأن تتخذوا مسألة العلم مسألة حقيقية، وليست لنيل الشهادة والوظيفة، لأن ما جئنا لهذا وما عملنا له، وإنما عملنا لنغرس العلم في النفوس الخيرة، التي ستعطينا إن شاء الله النبت الصالح".

وبين سموه، إلى أن جامعة الشارقة، ومنذ تأسيسها خرجت 25800 طالب وطالبة، منهم 1970 في الدراسات العليا، والعدد في ازدياد من خلال توفير الجامعة للمنح الدراسية، وتابع سموه، أن عدد الخريجين من درجة البكالوريوس يبلغ 20126 طالباً وطالبة، بينما يبلغ عدد الملتحقين حالياً في جميع الدرجات 14700 طالب وطالبة، ويبلغ عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم 96 برنامجاً، وعدد برامج الدكتوراه المعتمدة 9 برامج، وعدد برامج الماجستير والدبلوم 21 برنامجاً، والبكالوريوس 52 برنامجاً"، كما نوه سموه إلى أن السنوات المقبلة ستشهد إضافة 40 برنامجاً أكاديمياً جديداً.

وتفضل سموه في نهاية فعاليات الحفل، بتكريم سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي اختارتها رابطة الخريجين، الشخصية القيادية لهذا العام ذات الإسهامات الكبيرة في المجتمع من خريجي وخريجات الجامعة.

كما تفضل سموه بتكريم الرعاة، وتسلم سموه هدية تذكارية من رابطة الخريجين.

وكان الحضور، قد شاهد عرضاً مرئياً بمناسبة عام زايد، قدم بعضاً من مقولات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في شؤون الحياة المختلفة، وعرضاً بعنوان "قصة حاكم وإمارة"، تناول من خلال الرسم بالرمال، إنجازات إمارة الشارقة في كافة المجالات.

وكان الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، قد ألقى كلمة قال فيها: "إن مشاركة جامعة الشارقة لأبنائها من أعضاء رابطة خريجيها وخريجاتها، احتفالهم السنوي وبفخر واعتزاز، هو تأكيد على ارتباطها الوثيق بجميع هؤلاء الأعضاء، لأن كل واحد منهم، يشكل امتداداً لها، بل هو سفيرها في ميادين العمل والمجتمع، وبالتالي فإن ميدان عمل كل خريج أو خريجة، وفعله المهني والوظيفي المشرّف، في هذا العمل هو شعاع يُعبّر عن جامعة الشارقة، وفقاً للقيم العلمية والعملية والإنسانية التي اكتسبها هذا الخريج في الجامعة".

وتابع "ولعل ما آلت إليه جامعة الشارقة، خلال السنوات الماضية، من مكانة علمية وعملية راسخة، وتحقيقها لأشواط من التقدم والتطور في الآفاق العالمية، تلك التي وجه باستهدافها والعمل عليها رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة".

وتطرق الدكتور النعيمي إلى إنجازات جامعة الشارقة، على الصعيد العلمي والأكاديمي، منها حصول الجامعة على 4 نجوم من قبل مؤسسة (QS) المختصة بالتقييم العالمي للجامعات، وعلى تقييم 5 نجوم في محاور: التدريس، والبعد العالمي، والمرافق الجامعية، والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى محور الشمولية، وحصلت على تقييم 4 نجوم في محور فرص العمل المتاحة ليكون المعدل العام 4 نجوم.

كما ألقى الدكتور عبد الله بن حمودة الكتبي رئيس رابطة الخريجين كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على رعاية سموه الكريمة لأنشطة وبرامج الرابطة، وأعلن عن استحداث عدد من اللجان، مواكبة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، لإسعاد الخريجين والتطوير واستشراف المستقبل إلى جانب مجلة سنوية.

حضر الحفل، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، وعدد كبير من الخريجين والخريجات وأعضاء الهيئة التدريسية.