العقيد سامي النقبي: كوكبة متميزة من العاملات في الدفاع المدني

الشارقة 24:

هنأ العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، المرأة الإماراتية، بمناسبة يومها العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وقال العقيد النقبي: إن المرأة الإماراتية أثبتت، ومازالت تثبت يوماً بعد آخر، تميزها في كل ما تولته من مهام، وأوكل إليها من مسؤوليات، بفضل اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة في مواصلة دعهما، لتؤكد حضورها القوي، وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها، في شتى مجالات العمل، بما في ذلك مشاركتها، في صفوف الشرطة والأمن والقوات المسلحة والدفاع المدني.

وأشار مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، إلى أن هناك كوكبة متميزة من العاملات في قطاع الدفاع المدني، وأعرب عن فخره واعتزازه بالمكانة التي وصلت إليها المرأة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع العاملات في الإدارة، لما قدمن من جهود في سبيل رفعة الوطن.