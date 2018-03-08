"الشارقة للإعلام" تشارك بمنتدى الأعمال الإماراتي الياباني

الشارقة 24 – وام:

شاركت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" في منتدى الأعمال الإماراتي الياباني، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبتنظيم من وزارة الاقتصاد، بهدف بحث فرص التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات التجارية وزيادة الفرص الاستثمارية.

مثل "شمس"، سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وفجر قاسم علي مدير إدارة قطاع تطوير الإعلام .

وقال سعادة الدكتور خالد المدفع يشرّفنا المساهمة في جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية، حيث كانت مشاركتنا فاعلة ومهمة في الترويج لمنظومة "شمس" المشجّعة على الابتكار المشترك .

وتخللت الزيارة العديد من اللقاءات والاجتماعات لمناقشة التطوّرات والفرص الاستثمارية المتاحة، مع أبرز المؤسسات الحكومية اليابانية وشركات الإعلام والترفيه .