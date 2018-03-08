خالد بن أحمد القاسمي: "المرأة" حققت الإنجازات وتخطت العقبات بمجد وفخر

الشارقة 24:



هنأ الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الخدمات الإلكترونية بالشارقة، "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام.



وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، أن المرأة هي أم الإنسانية جمعاء وبدونها لا يكتمل المجتمع؛ محققة الإنجازات ومتخطية للعقبات لتحمل رسالة مجد وفخر للعالم، بما حققته إلى أن أصبح يُشهد لها في كل المجالات، حيث رسمت صورة مشرقة الألوان تجمع بين خيوطها الإرادة والعزيمة، لأن تتبوأ مكانتها في المجتمع، بعد أن دخلت معترك الحياة جنباً إلى جنب مع الرجل.

واختتم الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: في هذا اليوم، لا يفوتنا إلا أن نستذكر المواقف المشرفة التي قدمتها أمهات الشهداء، اللاتي قدمن أبناءهن فداءً للوطن، ودفاعاً عن مقدراته ومكتسباته، ليضربن بذلك أروع الأمثلة في الانتماء للوطن والولاء له.