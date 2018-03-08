المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يستعرض دور الإعلام الجديد في التغيير المجتمعي

شعار شركة يوترن

جانب من النسخة السادسة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، أرشيفية

شعار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018 Next Previous

الشارقة 24:



ضمن سعيه لعرض أبرز التجارب والممارسات الرائدة في مجال التواصل، ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في نسخته السابعة التي تقام يومي 28 و29 مارس الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، جلسات تفاعلية وورش عمل بمشاركة فريق عمل "يوتيرن"، الشبكة التي تبث برامجها من خلال موقع "يوتيوب"، وتحظى بأكثر من 33 مليون مشترك، وحققت برامجها نحو ملياري مشاهدة عبر العالم.



و"يوتيرن" التي انطلقت من مدينة جدة السعودية في العام 2010، هي شبكة قنوات ترفيهية رائدة في عالم "يوتيوب" العربي، تقوم بإنتاج برامج إبداعية بجودة عالية تهدف إلى دعم الشباب وإثراء المحتوى العربي حول العالم، وتعكس الحضور والتأثير المتزايد للشباب بشكل خاص، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحرصهم على التفاعل الإيجابي مع الظواهر المنتشرة في مجتمعهم من خلال رسائل اتصالية تركز على المحتوى المرئي.



وسيكون المشاركون في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على موعد مع فريق عمل هذه الشبكة وأبرز نجومها من الممثلين والمقدمين والمنتجين، في جلسات تفاعلية وورش عمل تقام على مدى يومي المنتدى، حيث سيتاح للحضور فرصة الاستماع إلى تجربة الفريق في الاتصال والتواصل، والتعرف على وجهة نظرهم في دور وسائل التواصل الاجتماعي بتشكيل ثقافات الأجيال المقبلة، وتأثير برامجهم على أفراد المجتمع.



وتتميز البرامج التي تقدمها شبكة "يوتيرن" باعتمادها على المواهب الإبداعية المحلية الشابة في منطقة الشرق الأوسط، لتقديم محتوى متميز على الإنترنت بقالب كوميدي، ساخر أحياناً، يعكس التغيرات والتطورات الإيجابية في المجتمع المحلي.



وتضم الشبكة خمس قنوات رئيسة متخصصة في الترفيه، والألعاب، والـ "لايف ستايل"، والأطفال، وتدوينات الفيديو (الفلوقات)، وتتضمن كل قناة عدداً من البرامج.



بدورها، قالت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: "شهد عالم الاتصال تغيّرات كبيرة ومتسارعة في الأعوام الأخيرة، كان أساسها الأفكار المبتكرة والفريدة للعديد من الشباب حول العالم، الذين تمكنوا من الاستفادة من العصر الرقمي في ابتكار قنوات تفاعل جديدة تعتمد على عرض المحتوى المرئي على قنوات التواصل الاجتماعي، ومن بينها شبكة "يوتيرن" التي تمثل تجربة عربية مميزة في التغيير الإيجابي بالمجتمع".



وأضافت النقبي: "أن استضافة مثل هؤلاء الشباب في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يهدف إلى إبراز القدرات الكبيرة للشباب العربي في التفاعل مع القضايا المجتمعية، بطرق تجمع بين الكوميديا والدراما، ولكنها في نفس الوقت تتضمن رسائل اتصالية متنوعة تشجع المشاهد على التفكير والتساؤل، بل وحتى على الانتقاد بطريقة إيجابية، بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة وعدم التفاعل مع قضايا قد تكون جزءاً من حياته اليومية".