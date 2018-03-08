عائشة خالد القاسمي: دعم القيادة الرشيدة عزز مكانة الإماراتية بالمجتمع

الشارقة 24:

قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "نحن نؤمن بأن الشباب هم عماد التنمية والتقدم في أي مجتمع، لذا فإن الاستثمار فيهم هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور والنماء، ونحن في سجايا فتيات الشارقة ملتزمون كلياً بتطوير المواهب العملية والثقافية للفتيات اللائي تراوح أعمارهن بين 13-18.

وقد أسهمت المرأة من الأجيال السابقة والحالية في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الكثير من جوانب الحياة، ما يحتم علينا مسؤولية ضمان المحافظة على النمو والمنجزات التي حققتها المرأة.

وبفضل الدعم المتواصل الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قيادتنا، فقد تمكنت من تعزيز مكانتها في المجتمع، لذا فإن احتفالنا باليوم العالمي للمرأة يعدُ في حد ذاته دليلاً على هذه المكانة، ونحن في سجايا فتيات الشارقة إذ نحتفي بهذه المناسبة، فإننا نؤكد أننا نسعى لمواصلة جهودنا في تعزيز أهمية المرأة ودورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".