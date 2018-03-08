ندى عسكر: الرياضة النسوية في دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، قالت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "في هذا اليوم تجدد المرأة الرياضية الإماراتية عهدها بمواصلة مسيرة البناء جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، لتحقيق تطلعاتها وإنجازاتها، مستفيدة مما وفرتها لها القيادة الرشيدة من بنية تحتية متميزة في المرافق الرياضية، الأمر الذي مكّنها من الوصول إلى مراتب متقدمة ومرموقة على صعيد الرياضات المختلفة".

وأشارت ندى النقبي إلى أن الرياضة النسوية في دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن سلسلة الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، الأمر الذي استدعى إنشاء مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الهادفة إلى تعزيز دعائم الرياضة النسوية في الدولة، وتنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في هذا المجال، وتثقيف المجتمع وتوعيته إلى أهميتها، وللدور الذي تلعبه، وتوفير بيئة رياضية خصبة تسهم في تطوير رياضة المرأة.