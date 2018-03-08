"سجايا فتيات الشارقة" تشارك بفعاليات اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24:

مواكبة لتوجهات سجايا فتيات الشارقة، نحو تمكين الفتيات المنتسبات، وترسيخ ثقافة الرياضة لديهن، وتوجيههن لاتباع أنماط صحية تعتمد ممارسة الرياضة كواحدة من الجوانب المهمة في حياة الفتيات، شاركت المؤسسة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

ويأتي تنظيم فعاليات اليوم الرياضي في إطار جهود المجلس الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، والتي تدعمها، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

واستهدفت فعاليات الأنشطة الرياضية الصباحية التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحاً طلاب المدارس، فيما استهدفت الأنشطة المسائية التي استمرت حتى الساعة التاسعة مساءً العائلات، في خطوة ترمي إلى إشراك كافة الفئات العمرية.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة: "تأتي مشاركتنا في فعاليات اليوم الرياضي منسجمة مع أهدافنا الشمولية، والرامية إلى تعزيز مهارات الفتيات المنتسبات إلى سجايا فتيات الشارقة، في مختلف المجالات سواءً كانت ثقافية، أو علمية، أو رياضية، وتوجيههن إلى اكتشاف شغفهن واستثمار طاقاتهن ومن ثم تحديد مساراتهن التي تنسجم مع مهاراتهن وقدراتهن، بما يضمن لهن مستقبلاً مشرقاً".