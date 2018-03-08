"الشارقة لرياضة المرأة" تعزز المشاركة النسائية في اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24:

تماشياً مع جهودها في تشجيع الفتيات والسيدات على ممارسة الرياضة، شاركت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، الذي يقام تحت شعار "الإمارات تجمعنا"، وينظمه مجلس الشارقة الرياضي في مختلف مدن الإمارة.

وحضر الفعاليات التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في حديقة المجاز، سعادة د. طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة ضواحي والقرى، وسعادة سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الأستشاري إمارة الشارقة، وسعادة محمد بن درويش النعيمي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وسعادة عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقالت سعادة ندى النقبي: "جاءت مشاركتنا في هذه الفعالية الرياضية الوطنية، ضمن جهودنا لنشر ثقافة الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، وتماشياً مع توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتعزيز مشاركة المرأة في الرياضة، من أجل المحافظة على نمط حياة صحي، وتنمية قدرات الفتيات والسيدات الرياضية".