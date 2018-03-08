اللواء الشامسي يوجه كلمة شكر لمنتسبات شرطة الشارقة

الشارقة 24:

أعرب اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، عن تقديره لما تقوم به الشرطة النسائية في خدمة الوطن وحماية المجتمع والسهر على أمنه من خلال عملهن في شرطة الشارقة، حيث يقدمن نموذجاً يحتذى به لغيرهن من بنات الوطن اللاتي التحقن بأجهزة الشرطة، واللاتي ما يؤدين عملهن على أكمل وجه.

مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة أولت المرأة العاملة ضمن قوتها اهتماماً خاصاً من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها، ما أدى إلى تميزها في العمل والقيام بواجبها الوطني وتنمية الحس الإنساني على أحسن وجه، من خلال مشاركتها في العديد من المبادرات والأنشطة الرامية إلى دعم التماسك الأسري وتمكين المرأة والمشاركة في حل القضايا والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة بالأمن، وتعزيز التعاون والتواصل بين الشرطة والمجتمع وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعمل على ترسيخ القيم الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته بمناسبة يوم المرأة العالمي تقدم اللواء سيف الزري الشامسي بالشكر والتقدير لكافة منتسبات شرطة الشارقة من العنصر النسائي على ما يبذلونه من جهد في عملهن المتميز، والدور الرائد والفعال الذي يقمن به من إنجازات وتحقيق المستهدفات والمؤشرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.