"بلدية الحمرية" تنظم محاضرة عن "التخطيط المالي للمرأة"

الشارقة 24:

هنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية المرأة الإماراتية، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة، مؤكداً أنها قدمت الكثير بجانب الرجل لبناء الوطن وتنميته.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته بلدية الحمرية بمقرها، الخميس، من خلال المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

قدمت المحاضرة موز الخيال مستشار في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بعنوان "التخطيط المالي للمرأة"، وأكدت في محاور المحاضرة أن المرأة تشكل جزءاً رئيساً من المجتمع ومن قوته الاقتصادية.

وفي نهاية المحاضرة قدم سالم الشامسي درعاً تذكارياً للمحاضرة، تكريماً لما قدمته من طرح حول جوانب المحاضرة.