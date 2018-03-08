"موارد الشارقة" تحتفي باليوم العالمي للمرأة

الشارقة 24:

هنأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة موظفاتها باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وأحيت هذا اليوم بفعاليات متعددة، تعبيراً عن تقديرها لجهود موظفاتها، ومساهماتهن المختلفة في مهام العمل، وأدوارهن في مختلف جوانب الحياة، مشجعة مشاركة المرأة إلى جانب أخيها الرجل في كافة مجالات الحياة والعمل، ومؤكدة التزامها بدعم كافة الخطط والمشاريع التي تسهم في تطوير دور المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع الميادين.

وبهذه المناسبة العالمية صرح سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية قائلاً: إن المرأة في إمارة الشارقة تحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث تتبنى الإمارة كافة المبادرات والأنشطة والقرارات الداعمة لدورها في جميع مجالات الحياة.

وتتوحد كل الجهود لمؤازرتها في ممارسة دورها المحوري في نواة المجتمع الأولى وهي الأسرة، فقد منحت حقوقها في الوظائف القيادية، وشرعت العديد من القرارات التي تذلل أمامها الحواجز للاستمرار في العطاء والتميز.

وأضاف أن الدائرة تحتفي اليوم بموظفاتها بمناسبة هذا اليوم الذي يتم الاحتفال به على صعيد عالمي؛ لتثمين إنجازاتهن وبصماتهن، والتأكيد على دورهن الهام في جميع مجالات الحياة.

وأشاد بجهودهن في دائرة الموارد البشرية؛ وبقيمتهن الكبيرة في الدائرة، مؤكداً توجه الدائرة نحو دعم القيادات النسائية وإشراكها في جميع القطاعات، والإنجازات، وصناعة القرار.