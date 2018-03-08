"إكسبو الشارقة" يستعرض خدماته في معرض "بورصة برلين"

الشارقة 24:

جذبت منصة مركز إكسبو الشارقة في معرض "بورصة برلين للسياحة الدولية"، أكبر المعارض التجارية للسفر والسياحة في العالم، أكثر من 2500 زائر خلال اليوم الأول من انطلاق فعالياته التي تمتد خلال الفترة 7-11 مارس الحالي، حيث برز اهتمام واسع من الزائرين للمعرض بالدور الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة في استضافة أبرز الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية.

ويشارك مركز إكسبو الشارقة في المعرض ضمن وفد إمارة الشارقة برئاسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حيث تأتي هذه المشاركة للترويج للفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية المتنوعة التي ينظمها المركز لدعم استراتيجية إمارة الشارقة في تعزيز حضورها كأبرز وجهات السفر والسياحة في المنطقة.

ولفت سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن الحضور القوي لإمارة الشارقة في هذا المعرض العالمي الهام يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة على الساحة السياحية العالمية، مشيراً إلى أن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، والتنسيق الدائم في مثل هذه المشاركات يمثل عاملاً إيجابياً يصب لصالح توطيد السمعة العالمية التي راكمتها إمارة الشارقة، بوصفها الوجهة السياحية والثقافية والاقتصادية الرائدة في المنطقة.

وأشار المدفع إلى أن المركز يهدف من وراء مشاركته في معرض بورصة برلين للسياحة الدولية إلى تسليط الضوء على أبرز الفعاليات والمعارض والأحداث التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة سنوياً، والتي مكنته من أن يفرض نفسه كأحد أبرز المراكز في صناعة المعارض والمؤتمرات، خصوصاً مع الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها المركز مؤخراً للفترة 2018-2022، والتي تستهدف استقطاب المزيد من المعارض العالمية المتنوعة إلى إمارة الشارقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة قائلاً: "إن اختيار هذا المعرض الهام في برلين لإبراز المزايا التنافسية للشارقة كوجهة سياحية وثقافية متميزة كان في محله، خصوصاً وإن المعرض يعتبر الأكبر عالمياً في صناعة السفر والسياحة، ويشارك فيه أكثر من 180 دولة، ويستقطب أكثر من 160,000 زائر خلال فعالياته مما يجعله منصة مثالية للترويج لإمارة الشارقة وفعالياتها المتنوعة، وأننا في مركز إكسبو الشارقة حريصون كل الحرص على جذب أبرز الفعاليات والمعارض العالمية للإمارة بما يخدم خطط التنويع الاقتصادي، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

وأكد المدفع على الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغيرها من الجهات الحكومية التي تنسق جهودها خدمةً للأهداف التنموية والاستراتيجية لإمارة الشارقة، معتبراً أن هذه الشراكات تعزز حضور الإمارة في الترويج لها سياحياً وثقافياً، لافتاً في هذا المجال إلى أن مركز إكسبو الشارقة يعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال استضافة المعارض الإقليمية والدولية، ويوفر شريحة واسعة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تجعل من المعارض المتنوعة التي يستضيفها المركز معارض ناجحة بكل المقاييس.

ولفت المدفع إلى أن المركز اعتمد المشاركة في مجموعة من المعارض العالمية المرموقة القادمة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وأبرزها معرض موسكو للسفر والسياحة وملتقى السفر العربي ومعرض السياحة العالمي في شنغهاي، ومعرض الرياض للسفر وغيرها من المعارض مما يساعد في الترويج للشارقة في كافة أنحاء العالم، وإبراز التسهيلات والخدمات التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة للمعارض التي يستضيفها.

واستقبل جناح المركز خلال المعرض سعادة علي الأحمد، سفير دولة الإمارات لدى ألمانيا، حيث اطلع سعادته على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز، مشيداً بإنجازاته التي أضافت الكثير إلى سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية في صناعة المعارض، وبدوره كرّم المدفع سعادة السفير على دعمه للمؤسسات والهيئات الحكومية في جهودها للترويج لدولة الإمارات.