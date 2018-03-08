سالم القصير: الإماراتية تفوقت وأثبتت جدارتها في كافة المجالات

الشارقة 24:

هنأ سعادة سالم القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وقال: "تحظى المرأة الإماراتية بكل رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إدراكاً منها لدورها كشريك أساسي في النهضة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات، وبلا شك أن هذه الرعاية جعلت من المرأة ركناً أساسياً في بناء المجتمع".



وأضاف: "منذ عقود طويلة، تمكنت المرأة الإماراتية من إثبات نفسها على أرض الواقع، محققة إنجازات عظيمة، وذلك بفضل البيئة التي هيئها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والذي أمن بأن المرأة هي نصف المجتمع، وأن المجتمع الذي لا تأخذ فيه المرأة دورها، يبقى بعيداً عن التقدم والازدهار".



وتابع القصير: "بلا شك أن يوم المرأة العالمي، يشكل مناسبة للاحتفاء بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، ارتقت من خلالها الدولة إلى المرتبة 38 في مؤشر تمكين المرأة العالمي، وهو ما يدلل على ما تحظى به المرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، وما تقوم به من دور ريادي في بناء نهضة الدولة"، لافتاً إلى أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحجز لها مكاناً متقدماً في كافة المجالات، وقال: "لقد شغلت المرأة الإماراتية ولا تزال العديد من المناصب العليا والمرموقة، كما تمكنت من دخول كافة المجالات، بما فيها الأبحاث الفضائية، وفق الإحصائيات، فقد وصل عدد الإناث العاملات في الشارقة نحو 43003 سيدة، وهو رقم بالتأكيد لافت للأنظار، ويحمل دلالة على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في عملية البناء والعمران في المجتمع المحلي".

وقال:" في هذا اليوم، لا يفوتنا إلا أن نستذكر المواقف المشرفة التي قدمتها أمهات الشهداء، اللاتي قدمن أبناءهن فداءً للوطن، ودفاعاً عن مقدراته ومكتسباته، ليضربن بذلك أروع الأمثلة في الانتماء للوطن والولاء له".