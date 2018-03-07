هيثم بن صقر يفتتح فعاليات معرض الزهور الثامن في كلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، مساء الأربعاء، معرض الزهور الثامن الذي تنظمه بلدية مدينة كلباء، على مدار 4 أيام، ضمن فعاليات أسبوع التشجير بحديقة الشاطئ العامة.

حضر فعاليات الافتتاح، سعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وسعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري للإمارة، والمهندس خلفان بن عيسى الذباحي مدير بلدية المدينة، وحشد غفير من مسؤولي وممثلي الدوائر والهيئات الحكومية وأعيان كلباء.

ويشارك بالمعرض أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، من مؤسسات ومدارس وشركات وتجار ومحال للزهور وزينة الحدائق، ويضم نحو 15 نوعاً من النباتات، بإجمالي 70 ألفاً من الزهور والشتلات والنباتات المحلية والموسمية، وغيرها من نباتات الزينة والمعلقات.

وتفقد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي والحضور، أجنحة المعرض وتعرف خلالها إلى المؤسسات المشاركة، وأركان الزهور الطبيعية والصناعية ونباتات الزينة والنباتات المائية والمعلقة، إضافة إلى أجنحة الحدائق المنزلية ورسوم ومعارض صور الزهور والورش العملية المتعلقة بالزهور للصغار والكبار، والمنتجات والحرف النسائية المتعلقة بصناعة الزهور الصناعية وطريقة تركيبها.

وينظم المعرض العديد، من الورش التدريبية والمسابقات الثقافية، والفقرات الفنية والاستعراضية لطالبات مدارس كلباء.

وأكد سعادة محمد عبد الله الزعابي، أن إقامة المعرض الثامن للزهور يأتي انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الحفاظ على الثروة الزراعية ونشر المسطحات الخضراء، لما لها من فوائد مادية وصحية.

وأضاف أن المعرض بات من أهم الفعاليات التي تحتضنها كلباء، ويشكل عنصر جذب للزوار، حيث يتفاعل معه آلاف المواطنين والمقيمين ليس في كلباء فقط، وإنما في عموم مدن وقرى الساحل الشرقي.

من جانبه، قال المهندس خلفان الذباحي، إن المعرض يعد كملتقى سنوي لكل عشاق الزهور والقائمين على تجارتها وتصنيع معداتها، موضحاً أن أهدافه تأتي تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية بضرورة الحفاظ على البيئة الخضراء.

وأوضح الذباحي أن المعرض في نسخته الثامنة، شهد توسعاً كبيراً من جانب المشاركات المؤسسية والمجتمعية، وأوضح أن مكونات المعرض روعي فيها أن تكون صديقة للبيئة، علاوة على استخدام العديد من المواد المعاد تدويرها، موضحاً أن المعرض يحتفي بمناسبات عدة عبر عروضه وفعالياته، ومنها الموسم الدوري للإنبات المحلي، وفعاليات أسبوع المرور وأسبوع التشجير.

وأكد أن المعرض هذا العام يحتفي بذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، ويوفر كافة سبل الراحة والترفيه لزواره على مدار 4 أيام متتالية، فعلاوة على الجوانب التعليمية والتوعوية به، تتوفر قرية متكاملة للطفل تضم العديد من الألعاب، كما يتم من خلال المسرح، تقديم الفعاليات الفنية الهادفة وإقامة المسابقات لطلبة المدارس.