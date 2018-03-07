%100 نسبة الإشغال في سوق الحراج للسيارات بالشارقة

الشارقة 24:

أعلنت إدارة سوق الحراج للسيارات بالشارقة، عن الانتهاء من تأجير المعارض في السوق بالكامل وبنسبة 100%، ما يعكس نجاح شركة الشارقة لإدارة الأصول، التي تشرف على إدارته، في تطوير الإجراءات والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي يقدمها السوق، الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، ليلبي حاجة التجار وأصحاب المعارض والمستثمرين.

وقال أحمد جمعة المشرخ مدير السوق: "وصلت نسبة تأجير المعارض إلى حدها الأقصى بنسبة 100%، الأمر الذي أسعدنا جداً، وفي نفس الوقت حمّلنا مسؤولية عدم الاكتفاء بما تحقق من نجاح، بل الاستمرار في السعي الجاد نحو تحقيق المزيد من التميز كنهج لا نتخلى عنه".

وأكد المشرخ أن سوق الحراج، يمثل بيئة استثمارية حقيقية، تلبي كافة متطلبات التجار والمستثمرين، حيث يسهم السوق في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة، ويلبي النمو المتزايد في الاستثمار بقطاع تجارة السيارات، الذي يستقطب الجمهور من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة.

وأضاف، منذ الأيام الأولى التي رأى فيها السوق النور، ونحن نحرص على تميزه وحضوره القوي والفاعل لدى التجار والعملاء، معتمدين في ذلك على خطط واستراتيجيات، تزيد مستوى الرضا والتفاعل الإيجابي مع التجار والزبائن، من الأفراد والمؤسسات والشركات، وذلك تتويجاً للرؤية الواضحة التي تنتهجها شركة الشارقة لإدارة الأصول، في تطوير وإدارة المشاريع، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات والمؤسسات في الدولة.

وأشاد أحمد جمعة المشرخ، بالجهود التي يبذلها جميع الموظفين والعاملين في السوق، وتوجه بالشكر إليهم وحثهم على المضي قدماً في تحقيق المزيد من النجاح.