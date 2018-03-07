دفاع مدني الشارقة يطالب باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أن الخبر الذي نشر تحت عنوان "سكان بالشارقة وعجمان: طفايات الحرائق في معظم الشقق مجرد ديكور"، في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يجافي الحقيقة، جملة وتفصيلاً، ويفتقد إلى الدقة في تحري المعلومات الصحيحة، من مصادرها الرسمية.

وطالب مدير عام الدفاع المدني بالشارقة وسائل الإعلام، بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار.

وأشار العقيد النقبي، إلى أن جميع أجهزة الدفاع المدني بالدولة، لا تدخر جهداً في حماية الجمهور، وأفراد المجتمع من المخاطر، وتعمل على توفير كافة سبل الوقاية والسلامة، وأضاف أن كافة المباني تخضع لاشتراطات الوقاية والسلامة، من خلال "كود الإمارات"، لحماية الأرواح من الحريق، وكذلك ما يتبعه من حوكمة لتلك الإجراءات، عن طريق أخذ الموافقات الرسمية، لاعتماد المخططات الرسمية، وما يتبعه من تطبيق من قبل بيوت الخبرة، لحين التفتيش النهائي وإصدار شهادة الإنجاز .

وقال مدير عام الدفاع المدني بالشارقة: رغم أهمية وجود طفاية حريق في عملية المكافحة الأولية، إلا أنه توجد معدات أخرى، تعمل على إنذار السكان، مثل أجهزة الإنذار وملحقاتها، وكذلك مخارج الطوارئ والهروب، وأنظمة التهوية والتحكم بالدخان، إضافة إلى وجود أجهزة الإطفاء التلقائي في المبنى، بالإضافة إلى وجود تعاون كبير من ملاك المباني ومكاتب إدارة العقارات باتباعهم اشتراطات الوقاية من الحريق، والحرص على استصدار شهادة الاستيفاء وشروط الوقاية والسلامة من الحريق وتجديدها بشكل سنوي، الأمر الذي أدى إلى زيادة تأمين تلك المباني.

وأوضح العقيد النقبي، أن الهدف من إنشاء الدفاع المدني، هو حماية الأرواح والممتلكات، فهذا لا يعني أن كافة المسؤولية تلقى على عاتق هذا الجهاز، وإنما المسؤولية مشتركة، فعلى سبيل المثال، وجود طفاية الحريق في الشقق السكنية مسؤولية ساكن الشقة، وصيانتها ومتابعتها من قبل صاحب العقار، وفي حال عدم درايته بكيفية التأكد من سلامتها، فعليه الاتصال بأقرب مركز دفاع مدني لتنفيذ طلبه.