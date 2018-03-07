حاكم الشارقة يفتتح معرض "أشعار وتكوينات" للفنانة منى السعودي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الأربعاء، في متحف الشارقة للفنون، معرض "أشعار وتكوينات" للفنانة الأردنية منى السعودي، والذي يستمر لغاية 7 يونيو المقبل.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة، في أروقة المعرض، واستمع سموه إلى شرح حول الأعمال الفنية، وما تحمله من معانٍ إنسانية من قيمة المعرض الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، واطلع سموه على أعمال الفنانة التي قامت بها منذ ستينيات القرن الماضي وصولاً إلى الوقت الحاضر، ومنها مجموعة متنوعة من المنحوتات الحجرية تضم أكثر من 20 منحوتة، باستخدام أحجار الرخام الأبيض والأخضر والحجر الجيري الوردي وحجر الديوريت الأسود، بالإضافة إلى عدد من اللوحات والرسومات، وأعمالٍ ورقية مستوحاة من قصائد شعرية لعدد من الشعراء العرب.

ويتناول المعرض، تجربة الفنانة منى السعودي، في فن النحت والفنون والشعر، ومعاينة للعلاقة المتواشجة بين المواد الطبيعية والشكل الحديث، وقد دأبت في أعمالها على استكشاف مفاهيم علاقة الإنسان بالحياة بمختلف النواحي، من خلال تقديمها الحركة التركيبية إلى جانب أشكال هندسية اصطلاحية.

كما تتضمن أعمال المعرض، تجربة الفنانة في مجالات الفكر والفنون الجمالية، واستخدامها مجموعة متنوعة من الخامات للرسم، مثل الطباعة الحريرية، والألوان المائية والزيتية والحبر على الورق، لتقدم خلاصة تجربة طويلة، تميزت بالابتكار والتنويع في الأبعاد، وتقاطعات الأشكال مع بعضها البعض.

حضر الافتتاح، كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، وسعادة خولة الملا رئيس مجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي بمدينة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين بحكومة الشارقة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة والفنانين والمحبين للفنون.