"مطار الشارقة" يشارك بمعرض "برلين الدولي للسياحة 2018"

الشارقة 24:

يشارك مطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر والذي يقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري، تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة بمشاركة عدد من مسؤولي وممثلي القطاعين العام والخاص بالإمارة.



ويترأس وفد مطار الشارقة الدولي المشارك في المعرض، سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، وتأتي مشاركة المطار في فعاليات المعرض انطلاقاً من حرصه على تسليط الضوء على أبرز الخدمات التي يقدمها المطار وتأثيره المباشر في دفع عجلة نمو القطاع الاقتصادي والسياحي في الإمارة، والتواصل مع ممثلي المطارات وشركات الطيران العالمية.

وقال سعادة علي سالم المدفع: "تأتي مشاركتنا في هذا المعرض انطلاقاً من حرصنا على عرض الخدمات والتسهيلات التي يقدّمها مطار الشارقة الدولي للمسافرين والشركات أمام المتخصصين وصناع القرار في الأسواق الأوروبية، ولاسيما في ألمانيا، والتواصل مع ممثلي شركات الطيران ومنظمي الرحلات والمهتمين بصناعة السفر والسياحة".

وأضاف سعادته: "يعمل مطار الشارقة الدولي بشكل مستمر على تعزيز وتوطيد علاقاتها التجارية مع كبرى الشركات الدولية من خلال الاستفادة من تجاربها وتبادل الخبرات معها في المعارض الدولية الكبرى"، لافتاً إلى أن المطار ينظم على مدار العام جولات ترويجية في عدد من دول العالم للتعريف بالخدمات التي المقدمة.

وأشار سعادة علي سالم المدفع إلى الدور التكاملي الذي تلعبه هيئة مطار الشارقة الدولي مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تحقيق رؤية الشارقة السياحية 2021 والهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، من خلال تسخير كافة الإمكانيات لاستقطاب السياح من مختلف الأسواق.

وأضاف أن المطار سيقوم خلال هذه المشاركة بعرض أحدث الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمسافرين، خصوصاً البوابات الذكية وغيرها من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى التسهيل على مستخدمي المطار، وفي نفس الوقت استقطاب المزيد من شركات الطيران الإقليمية والدولية لاستخدام مطار الشارقة الدولي.

من جهته أكد سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، أن مشاركة مطار الشارقة الدولي في معرض بورصة السفر العالمية تعكس التزامها بتعزيز المكانة المتميّزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي السياحة والطيران، وتأتي في إطار الحرص على المشاركة المستمرة في المعارض الإقليمية والدولية المهمة.

والجدير بالذكر أن معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر والذي يعد أكبر معرض متخصص في صناعة السياحة العالمية يقام على مدار خمسة أيام، تخصص الثلاثة الأولى منها للفعاليات والاتفاقيات والاجتماعات بين الوفود الرسمية المشاركة في المعرض وبين العارضين والمتخصصين وصناع القرار في جميع القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة العالمية، فيما يفتح أبوابه في اليومين الآخيرين للجمهور والسياح.