الشرطة المجتمعية تعود مريضاً من منتسبيها بمستشفى الكويت

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قام وفد من إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة العقيد عبيد صالح مدير الإدارة، يرافقه عدد من الضباط والأفراد بزيارة لمستشفى الكويت بالشارقة، للاطمئنان على الحالة الصحية للملازم أول عبد الله بن معدن.

وقال العقيد عبيد صالح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن شرطة الشارقة حريصة كل الحرص على تقديم الرعاية والاهتمام لكافة ضباطها وأفرادها العسكريين والمدنيين، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية، وللمريض الخروج سالماً من المستشفى، والعودة مجدداً للعمل في إدارة الشرطة المجتمعية.

ونقل الوفد خلال الزيارة تحيات القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، وجميع العاملين من الضباط وصف الضباط والأفراد، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، وعودته لممارسة عمله في القريب العاجل.

وعبر الملازم بن معدن بدوره عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة واللفتة الإنسانية الكريمة، التي تدل على أواصر المودة والألفة التي تجمع العاملين بشرطة الشارقة.