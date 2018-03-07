"اقتصادية الشارقة" تبحث التعاون المشترك مع "هيئة الكتاب"

الشارقة 24:

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من هيئة الشارقة للكتاب، لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، حيث ترأس الوفد سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وكان في استقبال الوفد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة وعدد من موظفي الدائرة.

وبحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، حيث جرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وبحث الطرفان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أهمية التعاون والتنسيق بين الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية في كافة المجالات، لما في ذلك من فوائد متعددة تعود على الوطن وتعزز مسيرة البناء والتنمية المتسارعة والمستمرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي تتبعها الدائرة في إصدار التراخيص، كما أوضح سعادته بأن النظم المعمول بها في تسجيل وترخيص المنشآت تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الاقتصادية في الشارقة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين.

ومن جانبه شكر وفد هيئة الشارقة للكتاب الدائرة، لحسن الاستقبال، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات، كما يعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.