هند بنت ماجد القاسمي: "سيدات أعمال الشارقة" يدعم المرأة اقتصادياً

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة: "يشكل اليوم العالمي للمرأة فرصة مثالية لتشجيع المرأة لتكون أكثر قوة في جميع مجالات الحياة، ويلهمنا هذا اليوم للاحتفاء بإنجازاتها في كل دروب المجد التي سارت فيها، حيث استطاعت المرأة أن تضع بصمتها في أكثر من مجال، محققةً الكثير من الإنجازات التي استفادت منها الإنسانية جمعاء وليس مجتمع النساء وحسب".

وأضافت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: "تأسس مجلس سيدات أعمال الشارقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة، وتوفير كافة أشكال الدعم الاقتصادي والمهني للمرأة بغية إدماجها الكامل في جميع القطاعات الاقتصادية، ومساعدتها على الاستفادة القصوى من إمكانياتها عبر بناء قدراتها وتوظيفها بشكل أمثل، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة".